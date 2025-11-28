CITATIONS-Les contrats à terme et les options aux États-Unis reprennent après une panne du CME qui souligne les problèmes de résilience

L'opérateur boursier CME Group CME.O a déclaré vendredi que certains marchés avaient rouvert après que les marchés à terme mondiaux aient été plongés dans le chaos lorsque le plus grand opérateur boursier du monde a subi l'une de ses plus longues pannes depuis des années.

L'arrêt provoqué par un problème de refroidissement d'un centre de données a interrompu les transactions sur les actions, les obligations, les matières premières et les devises . Les transactions ont repris à 1335 GMT après avoir été interrompues pendant plus de 11 heures, selon les données du LSEG.

CITATIONS:

CHRISTOPHER KRAMER, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ET TRADER SENIOR, ÉQUIPE DE CRÉDIT DE QUALITÉ, NEUBERGER BERMAN, CHICAGO:

"Il a eu un impact sur un grand nombre de marchés à terme au niveau mondial, il a certainement eu plus d'impact sur certains des principaux métaux industriels, certains des marchés à terme liés aux matières premières, et ensuite sur les marchés à terme des actions, mais il semble que cela n'ait pas nécessairement d'impact sur l'activité globale du marché ce matin, ni d'impact directionnel.

"Il s'agit certainement d'un sujet de discussion pour les trois à cinq prochaines années, car nous nous lançons dans une grande partie des émissions spécifiques aux centres de données qui vont arriver sur les marchés, mais la dépendance à l'égard de la technologie est également le thème principal.

"Ces bourses sont soutenues par des centres de données depuis longtemps, avec une cohérence parfaitement fiable, je pense qu'il s'agit d'une situation un peu unique. Je ne voudrais pas nécessairement insister sur ce point ou en tirer trop d'enseignements. De toute évidence, cela continue à renforcer la nécessité d'une poursuite sûre et stable des marchés en ce qui concerne les centres de données."

TED PARKHILL, DIRECTEUR GÉNÉRAL, INCLINE INVESTMENT MANAGEMENT, BOCA RATON, FLORIDE:

"Nous sommes un trader systématique et, en tant qu'entreprise quantique, nous suivons les signaux quotidiens. Mais à l'approche des vacances, nous avons placé toutes nos transactions le mercredi. Dans une période de vacances comme aujourd'hui, nous n'avons souvent pas de transactions à placer et nous avons eu la chance de ne pas avoir à intervenir sur le marché ce matin. C'est d'autant plus une chance que nous préférons généralement négocier à l'ouverture du marché, lorsque les volumes sont les plus importants et que nous pouvons obtenir de bons prix.

"Mais si le CME a eu de la chance parce que c'était un jour férié et que l'impact sera probablement minime, je pense que des questions plus systémiques seront soulevées la semaine prochaine.

"Je suis tenu d'avoir un plan de reprise après sinistre, d'avoir des redondances et de prouver que je ne suis pas une source de risque. Où est le plan de redondance du CME? Pourquoi ne pouvaient-ils pas simplement appuyer sur un interrupteur et passer à une alimentation électrique ou à un centre de données de secours?"

FAWAD RAZAQZADA, ANALYSTE DE MARCHÉ, CITY INDEX ET FOREX.COM:

"L'impact sur le marché est assez important car sans le CME, les écarts sur les prix de l'or au comptant, par exemple, s'élargiraient généralement, les fournisseurs de liquidités au comptant n'étant pas très confiants dans la fixation des prix à l'avenir.

"Cela pourrait entraîner toutes sortes de problèmes pour les négociants, ce qui rend la situation loin d'être idéale pour les transactions. Les opérateurs qui spéculent sur l'or sous-jacent et sur d'autres marchés à terme ne peuvent pas non plus sortir de leurs positions pendant la panne. Du point de vue de la gestion des risques, il s'agit donc d'un problème majeur."

MIKHAIL ZHEREV, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, AMATI, LONDRES: "Il ne s'agit pas seulement d'un problème commercial, cela nous rappelle que les centres de données sont devenus des infrastructures essentielles et qu'ils ne sont pas fiables à 100 %, qu'ils ont des problèmes de capacité.

"Nous sommes des optimistes pragmatiques en matière d'IA, nous avons investi dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA. Je m'attends à ce que la vie continue, mais tout le monde examinera à nouveau les dispositions relatives aux centres de données et investira davantage pour garantir un approvisionnement fiable, car l'importance du temps de fonctionnement des centres de données est de plus en plus grande."

KARL SCHAMOTTA, CHIEF MARKET STRATEGIST, CORPAY, TORONTO:

"Les marchés des devises prennent la panne du CME de ce matin avec sérénité - la fonctionnalité semble revenir et la plateforme EBS qui gère les transactions sur le marché des changes fonctionne maintenant normalement. La liquidité reste faible étant donné que la plupart des participants ont exécuté des transactions de fin de mois avant les vacances de Thanksgiving hier, et la plupart des paires majeures sont agitées, mais dans une fourchette d'action avec des niveaux techniques qui restent fermes. Les marchés pourraient connaître quelques turbulences plus tard dans la matinée si les prix de référence restent confus, mais il semble que ce soit un scénario relativement improbable."

JOE SALUZZI, CO-MANAGER OF TRADING, THEMIS TRADING, CHATHAM, NEW JERSEY: "C'est une journée très étrange, car le volume est toujours très, très faible. S'il devait y avoir un jour de pépin, c'est probablement aujourd'hui qu'il se produirait."

ALEX MORRIS, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, F/M INVESTMENTS, WASHINGTON:

"De toutes les 252 journées de transactions de l'année qui auraient pu se produire, celle-ci a probablement été la plus chanceuse pour le CME. Les transferts d'un contrat à l'autre ont tous eu lieu plus tôt dans la semaine et les volumes échangés aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'une demi-journée pour les marchés, étaient de toute façon assez faibles." "Il est difficile de rivaliser avec la liquidité et la prédominance sur le marché des contrats à terme négociés au CME, a-t-il ajouté. Pourtant, "beaucoup de personnes au CME sont appelées et convoquées" pendant ce qui aurait pu être une journée creuse ou un jour de congé pour effectuer davantage de tests sur les systèmes."