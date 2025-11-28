CITATIONS-Les contrats à terme et les options aux États-Unis reprennent après une panne du CME qui souligne les problèmes de résilience

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group CME.O a déclaré vendredi que certains marchés avaient rouvert après que les marchés à terme mondiaux ont été plongés dans le chaos lorsque le plus grand opérateur boursier du monde a subi l'une de ses plus longues pannes depuis des années.

L'arrêt provoqué par un problème de refroidissement d'un centre de données a interrompu les transactions sur les actions, les obligations, les matières premières et les devises . Les transactions ont repris à 1335 GMT après avoir été interrompues pendant plus de 11 heures, selon les données du LSEG.

CITATIONS:

MIKHAIL ZHEREV, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, AMATI, LONDRES "Ce n'est pas seulement un problème commercial, c'est un rappel que les centres de données sont devenus des infrastructures essentielles et qu'ils ne sont pas fiables à 100 %, qu'ils ont des problèmes de capacité.

"Nous sommes des optimistes pragmatiques en ce qui concerne l'IA, nous avons investi dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA.

Je m'attends à ce que la vie continue, mais tout le monde examinera à nouveau les dispositions relatives aux centres de données et investira davantage pour garantir un approvisionnement fiable, car l'importance du temps de fonctionnement des centres de données est de plus en plus grande.

KARL SCHAMOTTA, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, CORPAY, TORONTO

"Les marchés des devises prennent la panne du CME de ce matin avec sérénité - la fonctionnalité semble revenir et la plateforme EBS qui gère les opérations de change fonctionne maintenant normalement. La liquidité reste faible étant donné que la plupart des participants ont exécuté des transactions de fin de mois avant les vacances de Thanksgiving hier, et la plupart des paires majeures sont agitées, mais dans une fourchette d'action avec des niveaux techniques qui restent fermes. Les marchés pourraient connaître quelques turbulences plus tard dans la matinée si les prix de référence restent confus, mais il semble que ce soit un scénario relativement improbable."

JOE SALUZZI, CO-RESPONSABLE DU TRADING, THEMIS TRADING, CHATHAM, NEW JERSEY "C'est une journée très étrange, dans la mesure où le volume est toujours très, très faible. S'il devait y avoir un jour de pépin, c'est probablement aujourd'hui qu'il se produirait."

ALEX MORRIS, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, F/M INVESTMENTS, WASHINGTON

"De toutes les 252 journées de transactions de l'année qui auraient pu se produire, celle-ci a probablement été la plus chanceuse pour le CME. Les transferts d'un contrat à l'autre ont tous eu lieu plus tôt dans la semaine et les volumes échangés aujourd'hui, parce que c'est une demi-journée pour les marchés, tout était endormi de toute façon." "Il est difficile de rivaliser avec la liquidité et la prédominance sur le marché des contrats à terme négociés au CME, a-t-il ajouté. Pourtant, "beaucoup de personnes au CME sont appelées et mobilisées" pendant ce qui aurait pu être une journée creuse ou un jour de congé pour effectuer davantage de tests sur les systèmes.