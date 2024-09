CITATIONS-Les actions américaines chutent à la rentrée de septembre, les investisseurs se détournent des chips

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi, le S&P 500 .SPX perdant plus de 2% et le Nasdaq Composite .IXIC plus de 3%, les investisseurs ayant atténué leur optimisme à l'égard de l'inflation dans le cadre d'une liquidation générale du marché qui s'est accélérée après la publication de données économiques tièdes. L'indice de référence S&P 500, le Nasdaq et le Dow ont enregistré leur plus forte baisse quotidienne depuis le début du mois d'août .

Les actions des fabricants de puces ont été durement touchées, le poids lourd de l'IA Nvidia NVDA.O chutant de près de 10 % et l'indice des puces de Wall Street, le PHLX chip index .SOX , perdant 8 %.

Les investisseurs ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la période de l'année, septembreétant généralement considéré comme l'un des pires mois pour la performance des marchés boursiers .

JJ KINAHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE IG NORTH AMERICA ET PRÉSIDENT DE TASTYTRADE, CHICAGO

"La chute du marché aujourd'hui a évidemment été en partie stimulée par les chiffres de l'ISM, qui ont montré que l'industrie manufacturière était en baisse pour le cinquième mois consécutif. Nous avons connu cette mauvaise journée le 5 août, et il arrive que les investisseurs reviennent sur ces mauvais jours et deviennent un peu nerveux, mais il est étrange que nous l'ayons revu presque exactement un mois plus tard. En revanche, vendredi, le S&P500 a atteint un sommet historique et le Dow Jones a enregistré sa 26e clôture record de l'année. Après ces sommets, il n'est pas inhabituel d'observer une certaine pression. Nous savons qu'il s'agit d'un "rallye nerveux" depuis le 5 août; on a beaucoup parlé du fait que septembre est historiquement le pire mois et il essaie de faire honneur à son nom, pour ainsi dire.

"Nous avons vu le VIX clôturer à plus de 20, ce qui montre que les investisseurs sont inquiets. La différence entre aujourd'hui et ce jour d'août est qu'il s'agit d'un repli très progressif, contrairement au mois d'août qui a connu une nuit de folie et une explosion de la volatilité.

"Un autre élément intéressant que nous avons vu aujourd'hui est la baisse de près de 10 % de NVDA; alors que nous parlons d'un "rallye de l'IA" et qu'il n'est certainement pas terminé, les entreprises devront montrer pourquoi tous ces investissements dans l'IA en valaient la peine, et la révolution de l'IA pourrait se manifester si les entreprises commencent à réduire leurs dépenses dans ce domaine."

CAROL SCHLEIF, CHIEF INVESTMENT OFFICER, BMO FAMILY OFFICE À MINNEAPOLIS, MINNESOTA:

"Les mois de septembre et d'octobre sont notoirement volatils pour les marchés, en particulier les années d'élections présidentielles. Cette année en particulier, les investisseurs semblent encore plus inquiets, compte tenu des fortes fluctuations dans les sondages et des résultats potentiels en dents de scie."

"Il n'est pas atypique que les transactions d'après la fête du travail commencent par une poussée dans la direction opposée à ce qui a généralement été le cas au cours des mois d'été précédents, alors que les gens retournent au bureau et commencent à se préparer pour la fin de l'année."

TODD SOHN, STRATÈGE EN FONDS DE PLACEMENT, STRATEGAS LLC, NEW YORK:

"La technologie et les semi-conducteurs ont bénéficié d'une telle quantité d'argent au cours des 12 derniers mois que le marché est complètement faussé. Depuis que la Fed a suspendu ses augmentations de taux il y a un an, plus de 30 milliards de dollars ont afflué dans les ETF américains liés à la technologie; pendant ce temps, tous les autres ETF sectoriels ont perdu 10 milliards de dollars sur la même période. Les allocations tactiques se font dans ces ETF sectoriels, et des déséquilibres de ce type peuvent persister pendant un certain temps, mais ils finissent par s'essouffler.

"Ensuite, il y a les bénéfices - il est également difficile de continuer à dépasser ces attentes élevées. De plus, les résultats de Broadcom sont attendus jeudi. Et si vous mettiez dix personnes dans une pièce et leur demandiez pourquoi cela se produit, au moins l'une d'entre elles évoquerait les élections et la possibilité qu'une nouvelle administration prenne des mesures en matière de droits de douane qui affecteraient les puces.

"Enfin, même s'il n'est pas en tête de ma liste, il y a le calendrier. Les gens se sont peut-être réveillés ce matin et ont réalisé que nous étions en septembre, ce qui, historiquement, n'est pas un bon mois pour les actions. Ajoutez à cela le fait que depuis le début de l'année, la plus forte baisse que nous ayons observée sur le S&P 500 est d'environ 8 %, alors qu'habituellement, elle se situe autour de 14 %, et vous comprendrez que les gens soient nerveux."

STEVE SOSNICK, MARKET STRATEGIST, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CT.

"Il y a un peu de gueule de bois après les résultats de NVIDIA aujourd'hui. Les résultats de la semaine dernière étaient bons; ils ont dépassé les attentes. Mais l'ampleur de ces dépassements diminue trimestre après trimestre, ce qui n'a pas échappé aux investisseurs. L'action s'était redressée avant la publication des résultats - d'énormes investissements avaient été réalisés - et il ne suffisait donc pas que les résultats soient bons, il fallait qu'ils soient excellents. Le rallye de vendredi s'est déroulé dans un volume remarquablement faible avant un long week-end qui coïncidait avec la fin du mois, de sorte que la majoration typique qui se produit à la fin d'un mois calendaire n'a rencontré aucune résistance.

"Cette semaine est différente et nous avons assisté à une journée difficile. On s'inquiète des chiffres de l'emploi et de la saisonnalité. C'est pourquoi le VIX est plus élevé. Je ne pense pas que les chiffres de l'ISM, qui montrent un secteur manufacturier plus faible mais des prix plus élevés, aient été d'une grande aide. Et voilà. La gravité"

DENNIS DICK, TRADER CHEZ TRIPLE D TRADING:

"Si vous regardez l'action vendredi, tout était en hausse, mais Nvidia était à la traîne. Vous pouvez donc voir que la force relative était faible après la publication de leurs résultats. Elle n'a pas été bonne depuis."

"Le mois de septembre est saisonnièrement très faible, je pense donc que les gens sont nerveux. Les gens utilisent cette situation comme une excuse pour prendre des bénéfices et les candidats les plus probables pour prendre des bénéfices sont les semis, parce qu'ils ont été les plus forts."

STEPHEN MASSOCCA, VICE-PRÉSIDENT SENIOR, WEDBUSH SECURITIES, SAN FRANCISCO:

"Nous avons de nouveau atteint un nouveau sommet. Il n'y a eu absolument aucune nouvelle durant le week-end qui ait eu une quelconque signification pour qui que ce soit. Mais nous avons perdu 600 points."

"Elles sont chères. Ce ne sont pas des actions bon marché. Je veux dire, wow, je ne sais pas ce que Nvidia devait faire au cours du trimestre... C'était un très bon trimestre, avec quelques problèmes mineurs, mais cela montre bien que ces actions sont très chères.

"Cela devient aussi un peu une prophétie auto-réalisatrice parce que beaucoup d'argent circule maintenant dans les ETF et beaucoup d'argent circule dans le S&P et les fonds cibles et tout cela. L'argent se répand sur le marché et sur une base pondérée en fonction de la capitalisation boursière, de sorte qu'il s'agit en quelque sorte d'une prophétie qui se réalise d'elle-même. Si vous êtes l'une des sociétés du S&P 500 dont la capitalisation boursière est la plus élevée et que tout l'argent se déverse dans les fonds ETF du S&P 500, comment cela peut-il ne pas vous aider? Je pense que c'est en partie le cas et que c'est en partie la raison pour laquelle on obtient ces valorisations tendues

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE EN CHEF, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, BROOKFIELD, WI

"Les gens s'inquiètent et réfléchissent à toutes sortes de questions macroéconomiques. La Fed a-t-elle perdu la balle? On craint qu'elle ne trébuche sur ses propres pieds en ce qui concerne le calendrier et le rythme des baisses de taux, au lieu de réussir son atterrissage. Le rapport sur l'emploi augmentera-t-il les risques de récession? Le plus important ici est la possibilité que les investisseurs vendent ce qui a le plus augmenté face à un éventuel fléchissement

SCOTT WREN, SENIOR GLOBAL MARKET STRATEGIST AT WELLS FARGO INVESTMENT INSTITUTE

"Nous sommes arrivés avec les contrats à terme à la baisse, mais une fois que le chiffre de l'ISM a été publié, il a déclenché cette chute."

"Le marché s'inquiète de l'ampleur du ralentissement. Le secteur technologique, même avec le repli que nous avons connu aujourd'hui, est toujours en forte hausse sur l'année et ces valeurs ont beaucoup bougé. Ces actions ont mené le graphique à la hausse et, les jours de baisse, elles mèneront le graphique à la baisse. Si l'on considère les 2/10 inversions des 8 dernières récessions, la courbe est devenue positive avant que la récession ne se produise et nous n'en sommes qu'à quelques points de base. Le marché y pense aussi

MICHAEL GREEN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, SIMPLIFY, SAN FRANCISCO BAY AREA

"Les gens sont sur-alloués à Nvidia et à beaucoup de ces noms et ils essaient de réduire cette exposition. Il est possible que ces titres se vendent de manière significative"

"Je pense également qu'il existe un risque lié aux élections, car la saison électorale commence officiellement maintenant, lorsque les gens reviennent de la fête du travail et que tout le monde est sorti de la plage. Tout le monde a examiné son portefeuille et s'est dit qu'en prévision de l'incertitude politique d'une élection serrée, il valait mieux prendre moins de risques. Le rapport PMI était une excuse pour cela"

CALLIE COX, CHIEF MARKET STRATEGIST, RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT, NEW YORK

"Les actions commencent l'automne sur une note négative, mais il est difficile de dire exactement pourquoi les gens vendent aujourd'hui. La technologie tire l'indice vers le bas, Nvidia étant responsable d'environ un tiers des pertes du S&P 500. Un rapport sur l'industrie manufacturière publié ce matin indique que la demande de biens ralentit. Mais les données ne sont pas choquantes et le ralentissement de la demande n'est pas vraiment surprenant.

"Je mettrais une partie de la baisse sur le compte de la saisonnalité. Septembre est généralement un mois difficile de l'année pour le marché boursier - et le S&P 500 a chuté le mardi après la fête du travail chaque année depuis 2016. Il se peut que les gens soient simplement en train de rattraper ce qu'ils ont manqué pendant les journées d'été.

"Croyez en ce marché haussier, mais protégez-vous contre les décisions irréfléchies dans ce qui pourrait être un automne turbulent. Ne vous laissez pas distraire par les fluctuations à court terme du marché. Depuis 1950, 60 % des baisses de marché n'ont pas atteint le niveau de correction, et 26 % se sont terminées avant le niveau redouté du marché baissier."