CITATIONS-La déroute des actions asiatiques s'aggrave, les marchés se préparant à un choc énergétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux commentaires; paragraphes 5-20)

Les actions asiatiques ont fortement chuté mercredi, les investisseurs abandonnant leurs positions dans les fabricants de puces de peur que la guerre au Moyen-Orient ne provoque un choc pétrolier qui alimente l'inflation et retarde les réductions de taux d'intérêt.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a chuté de 4,2%. L'indice de référence de Séoul, le KOSPI .KS11 , a perdu plus de 11 % et a déclenché un disjoncteur, tandis que le Nikkei japonais .N225 et l'indice taïwanais .TWII ont chuté de plus de 4 % chacun.

Voici les commentaires des analystes:

COMMENTAIRES:

CHARU CHANANA, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST, SAXO, SINGAPOUR:

La chute de l'Asie devient désordonnée parce que les marchés ne considèrent plus cela comme un "choc d'une semaine". Les prix reflètent maintenant un conflit qui pourrait s'éterniser, avec un risque de contagion qui augmente au lieu de s'estomper.

"Le canal de l'inflation mord plus fort. Le marché ne se contente pas de réévaluer la géopolitique; il réévalue la logistique énergétique, les primes de sécurité et les pressions inflationnistes à plus long terme, ce qui constitue une toile de fond plus difficile pour les actifs à risque qu'une simple peur de la croissance.

"Les compensations politiques semblent moins crédibles en temps réel et les discussions sur l'escorte des navires ou la réduction des coûts de l'énergie ne résolvent pas le problème principal si le transit d'Ormuz est contesté et si l'infrastructure énergétique est de plus en plus dans la ligne de mire - ce qui maintient la prime de risque à un niveau élevé.

La phase "vendez ce que vous pouvez" se propage: les besoins en liquidités tirent vers le bas même les métaux précieux, ce qui ressemble moins à une rotation nette qu'à un désendettement et à des ventes motivées par les marges dans toutes les classes d'actifs.

KENNETH GOH, DIRECTEUR DE LA GESTION PRIVÉE, UOB KAY HIAN, SINGAPOUR:

"C'est l'incertitude qui est à l'origine de cette situation. Les investisseurs ont le sentiment qu'il n'y a pas de finalité claire et, plus important encore, pas de plan visible. C'est ce qui déstabilise les marchés plus que les droits de douane eux-mêmes.

"La situation est très différente de celle de la crise financière mondiale, où les investisseurs se précipitaient vers la sortie et voulaient à tout prix conserver le plus de liquidités possible. Nous assistons aujourd'hui à un mouvement plus mesuré, à une réorientation délibérée de l'allocation des actifs vers les liquidités et les valeurs refuges, et non à une liquidation panique.

"Dans le cadre de cette rotation, certains acteurs du marché se positionnent également sur l'or et considèrent les matières premières comme une couverture"

TONY SYCAMORE, ANALYSTE DE MARCHÉ, IG, SYDNEY:

"Nous assistons à une réduction des risques dans les portefeuilles... nous avons maintenant l'impression que la situation au Moyen-Orient a pris une direction plus incertaine... il semble que ce soit le bon moment pour mettre de l'argent de côté en toute sécurité.

"Au début de la semaine, l'impression générale était que le conflit serait de très courte durée.

La version plus pessimiste, qui semble résonner plus fortement aujourd'hui, est la suivante: "Cela commence à ressembler un peu à l'invasion russe de l'Ukraine, et cela pourrait durer de nombreuses semaines, de nombreux mois, peut-être même plusieurs années"

FRANCIS TAN, STRATÈGE EN CHEF POUR L'ASIE, INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT, SINGAPOUR:

"Le marché est en train de s'adapter à l'éventualité que le conflit (le conflit) dure un peu plus longtemps. Les indices qui ont un bêta assez élevé... verront certainement un choc de bêta plus important que tous les autres.

"(Les clients ont posé des questions sur) l'impact sur la Chine. Ils ont demandé, parce que la Chine est un importateur net de pétrole, comment tous ces éléments allaient se répercuter sur la croissance économique globale""

HIROYUKI UENO, STRATÈGE EN CHEF CHEZ SUMITOMO MITSUI TRUST ASSET MANAGEMENT, TOKYO:

"La baisse d'aujourd'hui a effacé les gains du Nikkei depuis que la Première ministre Sanae Takaichi a remporté une victoire écrasante aux élections nationales au début du mois de février.

"Les investisseurs qui ont acheté des actions japonaises après l'élection les ont probablement revendues lors des dernières baisses.

"Le prochain objectif pour le plus bas du Nikkei est 52 000, un niveau atteint fin janvier lorsque Takaichi a annoncé les élections anticipées. Je considère les 52 000 comme une ligne de défense du Nikkei. L'indice pourrait continuer à glisser une fois qu'il sera tombé en dessous de ce niveau"

CHRISTOPHER FORBES, RESPONSABLE DE L'ASIE ET DU MOYEN-ORIENT, CMC MARKETS:

"L'effondrement de 15% du KOSPI en deux jours est un débouclage de momentum classique, et non une rupture structurelle..... Lorsque les opérations américano-israéliennes ont pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, il n'y a pas eu d'offres diversifiées pour absorber les ventes.

"Le carnet d'ordres s'est évaporé. Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 7 milliards de dollars en deux séances. Le plus grand catalyseur de la hausse est le record des positions courtes des fonds spéculatifs. Selon le prime brokerage de Goldman, les positions courtes ont dépassé les positions longues dans une proportion de deux pour un au début du mois de février.

"Si les tensions s'apaisent rapidement, un violent resserrement pourrait s'ensuivre. Samsung et SK Hynix restent des entreprises saines""

RUPAL AGARWAL, ASIA QUANT STRATEGIST, BERNSTEIN, SINGAPOUR:

"L'impact sur les marchés asiatiques a été plus important parce que les économies asiatiques sont plus vulnérables à la fermeture du détroit d'Ormuz et parce qu'à l'approche de la guerre, les tendances dynamiques étaient très marquées dans de nombreuses régions d'Asie, comme la Corée.

"Pour que les marchés trouvent un plancher, nous avons besoin de signes de désescalade sur le front de la guerre ou de statu quo, ce qui pourrait ramener l'attention sur les fondamentaux."

RADHIKA RAO, ÉCONOMISTE SENIOR, BANQUE DBS, SINGAPOUR:

"Parmi les pays de l'ANASE-6, la balance commerciale nette du pétrole est la plus défavorable en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam (en % du PIB), la répercussion des pressions sur les prix étant la plus importante en Thaïlande et aux Philippines.

"En outre, bien que moins stratégiques, la Thaïlande et Singapour sont les principaux acheteurs de GNL de la région, mais avec un ensemble de fournisseurs bien répartis, en particulier à Singapour.

"Une grande partie de la région suivra probablement avec inquiétude l'évolution de la situation au Moyen-Orient... Il est peu probable que les banques centrales régionales prennent des mesures préventives en matière de politique, préférant rester en attente"