Dassault Aviation vise un CA d’environ 8,5 mds d'euros en 2026
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 08:55

(Actualisé avec détails à partir du §3)

Dassault Aviation AM.PA a annoncé mercredi prévoir en 2026 une hausse de son chiffre d’affaires, attendu autour de 8,5 milliards d’euros, ainsi que la livraison de 28 Rafale et 40 Falcon, après avoir enregistré un chiffre d’affaires ajusté à 7,42 milliards d’euros en 2025.

Le constructeur aéronautique avait annoncé en janvier prévoir plus de 7 milliards d’euros de chiffre d'affaires annuel.

Dassault Aviation a confirmé avoir livré 26 Rafale en 2025, au-delà de son objectif de 25, dont 15 appareils à l’export et 11 à la France, ainsi que 37 Falcon, en deçà des 40 livraisons prévues initialement.

Les prises de commandes ont atteint 10,94 milliards d’euros en 2025, contre 10,87 milliards un an plus tôt, les exportations représentant 89% du total. Le carnet de commandes s’établit à 46,6 milliards d’euros, comprenant 220 Rafale et 73 Falcon.

"Les contextes militaires, géopolitiques et budgétaires, couplés aux droits de douane, créent de l’incertitude sur l’activité", a déclaré le président-directeur général Éric Trappier cité dans un communiqué.

"Parallèlement, la pression fiscale dégrade la compétitivité", a-t-il ajouté, tout en soulignant la persistance d’incertitudes autour du Scaf (Système de combat aérien du futur).

Éric Trappier avait déclaré à la fin de l'année dernière ignorer si le Scaf se concrétiserait, estimant que son avenir dépendait en partie d'un éventuel réexamen par l'Allemagne de sa dépendance à l'égard des importations d'armes américaines.

Dassault Aviation proposera par ailleurs un dividende de 4,78 euros par action au titre de l'exercice écoulé, selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
335,8000 EUR Euronext Paris +1,45%
