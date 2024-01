CITATIONS-Ce que disent les analystes de l'aérospatiale à propos de l'explosion en vol de Boeing

Une grave défaillance en vol a placé le constructeur d'avions Boeing BA.N dans le collimateur des autorités réglementaires , alors qu'il attendait l'approbation de nouveaux modèles de son avion à réaction MAX le plus vendu.

Les enquêteurs tentent toujours de déterminer ce qui a provoqué la chute d'un bouchon de porte sur le côté d'un avion 737 MAX 9 exploité par Alaska Airlines ALK.N vendredi, avec 171 passagers à bord.

Voici ce que disent les analystes de l'aérospatiale sur l'impact attendu de l'incident sur Boeing:

CAI VON RUMOHR, ANALYSTE CHEZ TD COWEN:

"Le contrôle exigé par la FAA (Federal Aviation Administration) devrait prendre de 4 à 8 heures, ce qui est beaucoup moins que dans le cas du récent problème de la cloison de pression arrière du 737, qui est beaucoup plus difficile d'accès.

"En conséquence, nous pensons que les vérifications seront très probablement achevées en quelques jours; et une fois que le NTSB (National Transportation Safety Board) aura déterminé la cause première de l'incident d'Alaska Air, nous pensons que la solution ne devrait pas être compliquée et pourrait être aussi simple que d'exiger une inspection plus rigoureuse et plus étendue des bouchons des portes de sortie chez Spirit et Boeing.

"La question est donc de savoir si la FAA exigera une inspection plus fréquente des bouchons des portes de sortie du MAX 9 et si elle exigera une inspection plus poussée des MAX 9 avant livraison chez Boeing, ce qui aurait un impact sur le rythme des livraisons. Sur la base de la réponse de la FAA au problème de la cloison de pression arrière et de la dérive du 737, qui aurait pu avoir des conséquences tout aussi graves s'il n'avait pas été traité, nous pensons que cela est peu probable"

NICOLAS OWENS, ANALYSTE CHEZ MORNINGSTAR:

"À ce stade, nous ne pensons pas que ces inspections ou toute révision de la façon dont les fuselages du 737 MAX-9 sont fabriqués par Spirit Aero Systems en tant que fournisseur de Boeing auront un impact financier important sur Boeing ou ses clients, et notre estimation de la juste valeur de 232 dollars reste inchangée. Cependant, la nature dramatique du défaut aura pour effet de remettre une fois de plus en question la gouvernance des produits de Boeing aux yeux des clients, des régulateurs et du public voyageur

ANALYSTES DE JPMORGAN:

"Le régulateur étranger le plus important est peut-être la Chine, où le gouvernement n'a pas encore autorisé les transporteurs à reprendre les livraisons de 737 MAX, bien que la totalité de la flotte chinoise de près de 100 MAX ait volé à la fin de l'année dernière. Boeing semble sur le point de reprendre les livraisons à la Chine depuis un certain temps, avec des signaux positifs au cours des derniers mois. L'accident de vendredi pourrait retarder ce processus, bien que les transporteurs chinois ne volent pas avec des MAX 9 et que nous ne sachions pas qu'ils en aient commandé

LES ANALYSTES DE JEFFERIES:

"Nous constatons actuellement un faible coût de mise en conformité étant donné que la Federal Aviation Administration (FAA) s'est orientée vers une inspection de 4 à 8 heures par avion. Dans le passé, AD (Airworthiness Directives), la FAA a utilisé 85 $/h comme estimation du coût de la main d'œuvre. En supposant des coûts d'inspection de 10 000 dollars par unité (probablement trop élevés, mais en incluant les coûts de contenu potentiels), le coût serait de 1,7 million de dollars pour les 171 aéronefs, BA/fournisseurs assumant la garantie habituelle de 4 ans. Les concessions ne seraient pas contractuelles, mais si nous supposons une pause de base d'une semaine, les concessions pourraient s'élever à 7 x 15 000 dollars par jour x 171 avions = 18 millions de dollars"