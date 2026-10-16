Cisjordanie-Des colons israéliens incendient une oliveraie et blessent une journaliste

par Pesha Magid

Des dizaines de colons israéliens vêtus de noir et le visage masqué ont incendié des oliviers et lancé des pierres sur des Palestiniens dans le village d’Abou Falah, dans le centre de la Cisjordanie, blessant au moins deux personnes, dont une journaliste.

Selon des témoins de Reuters, environ 80 colons, dont certains armés de bombes lacrymogènes, sont descendus d'une colline surplombant une oliveraie en terrasses où les villageois d'Abou Falah s'étaient rassemblés pour cueillir les fruits mûrs, moment fort de l'année pour les Palestiniens.

Les colons ont pris position devant les rangées d'oliviers en terrasses. Certains d'entre eux ont ensuite utilisé des frondes pour lancer des pierres en direction des villageois, qui se sont repliés vers le pied de la colline avant de lancer des pierres pour se défendre, selon les témoins.

"Les colons veulent nous attaquer et nous chasser de nos maisons," a déclaré Moutaz Abdelhadi, 42 ans, un agriculteur qui était présent lors de l'attaque.

Pendant les affrontements, au moins deux véhicules militaires israéliens ont surgi et traversé la zone à toute vitesse, soulevant des nuages de poussière et obligeant les villageois à s'écarter de leur trajectoire.

L'attaque s'est poursuivie après l'arrivée des militaires, les soldats israéliens tirant des gaz lacrymogènes en direction des Palestiniens qui avaient échappé aux véhicules arrivés à toute vitesse.

Des coups de feu ont également retenti dans la zone, et un photographe de Reuters a vu au moins un colon armé tirer avec une arme à feu.

L'armée israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Des secouristes palestiniens ont précisé que deux personnes ont été blessées et transportées vers des hôpitaux de la région de Ramallah.

L'une d'entre elles, Heidi Levine, est photojournaliste pour le Washington Post. Le journal américain n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

LA VIOLENCE DES COLONS A EXPLOSÉ EN CISJORDANIE

La violence des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée a connu une forte recrudescence ces derniers mois, avec au moins 170 attaques recensées depuis le 27 septembre, date correspondant approximativement au début de la récolte annuelle des olives, selon Yesh Din, une organisation israélienne de surveillance des colonies.

Les colons sont galvanisés par le gouvernement de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a supervisé une expansion rapide des colonies et des avant-postes de moindre envergure à travers la Cisjordanie.

Benjamin Netanyahu a critiqué les violences des colons, mais n'a pris que peu de mesures pour réprimer ces incidents qui ont suscité la condamnation internationale et des projets de sanctions de la part d'alliés de longue date d’Israël, dont la Grande-Bretagne.

Environ 500.000 colons israéliens sont présents en Cisjordanie et au moins trois millions de Palestiniens y vivent.

Les Nations unies et la plupart des pays considèrent ces colonies comme illégales au regard du droit international relatif aux occupations militaires. Israël rejette cette position, estimant que ce territoire est contesté plutôt qu’occupé.

L'attaque d'Abou Falah fait suite à un incident similaire survenu vendredi matin dans la région du village de Turmus Ayya, où des colons ont incendié trois voitures après s'en être pris à un groupe d’agriculteurs qui récoltaient des olives.

Salah Abu Niswa, témoin de l’attaque à Turmus Ayya, a raconté que les colons "se sont faufilés comme des voleurs, ils ont attrapé quelqu'un qui était seul et ont commencé à le frapper".

(Reportage Pesha Magid, Ismael Khader, Ali Sawafta et Ammar Awad à Abou Falah ; rédigé par Rami Ayyub ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)