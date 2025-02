Cisco: un premier agent issu du partenariat avec Mistral AI information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Cisco a dévoilé lundi le premier agent d'IA conversationnelle développé dans le cadre de son partenariat stratégique conclu avec la start-up française Mistral AI.



Le projet visait à doter la plateforme d'expérience client Cisco Customer Experience (CX) de fonctionnalités liées à l'IA, avec l'objectif d'automatiser certaines tâches et d'en optimiser les charges de travail.



Le spécialiste américain des équipements de réseau indique que l'agent baptisé 'AI Renewals Agent' compile des données structurées et non structurées en provenance d'une cinquantaine de sources différentes.



A partir de ces informations, l'agent conçu avec Mistral permet d'établir un baromètre du sentiment en temps réel, des résumés de recommandations et des propositions d'automatisation personnalisées, tous calculés en fonction d'indicateurs-clé de performances (KPI).





