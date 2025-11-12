Cisco revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

Cisco Systems CSCO.O a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur des expansions de centres de données de plusieurs milliards de dollars pour stimuler la demande pour ses équipements de réseau.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 se situe entre 60,2 et 61 milliards de dollars, par rapport à sa projection précédente de 59 à 60 milliards de dollars.