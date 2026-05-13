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Cisco revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une erreur typographique au paragraphe 1)

Cisco CSCO.O a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, indiquant qu'une forte hausse des commandes d'équipements réseau basés sur l'IA devrait stimuler la croissance.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 62,8 et 63 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 61,2 à 61,7 milliards de dollars.

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