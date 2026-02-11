Cisco reste stable alors que les investisseurs se concentrent sur la demande liée à l'IA

11 février - ** Les actions de Cisco CSCO.O se négocient proches de la stabilité à 86,26 $, près d'un niveau record, mercredi avant la publication des résultats trimestriels après la clôture, l'accent étant mis sur sa nouvelle puce de réseau d'IA.

** Le vendeur d'équipements de réseau devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 8 % à 15,12 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,02 $ contre 0,94 $ il y a un an, selon LSEG ** Les actions ont atteint mardi un record intrajournalier après que CSCO a lancé une nouvelle puce et un routeur pour les centres de données qui rivaliseront avec les offres de Broadcom

AVGO.O et Nvidia NVDA.O pour une part du boom des dépenses d'infrastructure de l'IA de 600 milliards de dollars ** En novembre, CSCO a relevé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur la demande liée à l'IA pour ses équipements de réseau

** L'action CSCO a augmenté d'environ 12 % depuis le début de l'année, surpassant la baisse de 0,8 % du Nasdaq .IXIC .

** La société s'est récemment échangée à 20x les bénéfices à venir, au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 15, selon les données du LSEG

** Sur les 25 analystes qui couvrent le titre, 17 le recommandent à l''achat' ou à l''achat fort', tandis que huit ont une recommandation de 'maintien' et aucun ne recommande la 'vente'.