 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 063,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cisco relève ses prévisions annuelles en raison de la demande de matériel de réseau induite par l'IA
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 00:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires du directeur général lors de la conférence de presse sur les résultats aux paragraphes 4,6; les commentaires des analystes aux paragraphes 10,11) par Juby Babu

Cisco Systems CSCO.O a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande robuste pour ses équipements de réseau, stimulée par des expansions de centres de données de plusieurs milliards de dollars dans le cadre du boom de l'intelligence artificielle.

Les actions de la société, qui fournit des services de cloud computing, d'entreprise et de communication, ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges prolongés. Elles ont augmenté de 25 % depuis le début de l'année.

Les entreprises telles que Cisco ont bénéficié de la migration rapide des charges de travail vers le nuage et de l'injection de milliards dans la mise à niveau de l'infrastructure des campus en réponse à l'adoption croissante des modèles d'intelligence artificielle.

Cisco s'attend à 3 milliards de dollars de revenus d'infrastructure d'IA provenant des hyperscalers au cours de l'exercice 2026, a déclaré le directeur général Chuck Robbins lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Au cours de l'exercice 2025, Cisco a obtenu plus de 2 milliards de dollars de commandes d'IA, presque toutes de la part d'hyperscalers.

"Nous voyons un pipeline croissant de plus de 2 milliards de dollars pour nos produits de réseau haute performance pour les clients souverains, néocloud et d'entreprise", a déclaré M. Robbins.

Les géants de la technologie Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon ont tous fait part de leur intention d'augmenter leurs dépenses d'investissement annuelles en investissant massivement dans les centres de données et les puces avancées.

Cisco prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre 59 à 60 milliards de dollars prévus précédemment.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action de 4,08 à 4,14 dollars, contre 4 à 4,06 dollars précédemment.

Cisco semble prêt à prendre sa juste part des dépenses apparemment sans fin de la Silicon Valley en matière d'IA, a déclaré Ryan Lee, vice-président senior des produits et de la stratégie chez Direxion à New York.

"Alors que le secteur des réseaux est plutôt mature, Cisco bénéficie de catalyseurs de ventes intéressants grâce au boom de l'IA et à certains renouvellements de produits", a déclaré M. Lee.

Au début du mois, Cisco a lancé une nouvelle plateforme informatique, "Cisco Unified Edge ", qui exécuterait des charges de travail d'IA dans des entités locales telles que des magasins de détail, des usines et des établissements de soins de santé.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au premier trimestre s'est élevé à 14,88 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 14,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les commandes d'infrastructures d'IA passées par les hyperscalers ont totalisé 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 25 octobre.

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
73,9600 USD NASDAQ +3,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion du G7 à Niagara-sur-le-Lac, Canada, le 12 novembre 2025 ( POOL / Mandel NGAN )
    Le G7 appelle à un cessez-le-feu urgent en Ukraine et à la désescalade au Soudan
    information fournie par AFP 13.11.2025 00:02 

    Le G7 a estimé mercredi qu'un cessez-le-feu était nécessaire de "toute urgence" en Ukraine après plus de trois ans de guerre, sans pour autant durcir le ton contre la Russie, et tiré la sonnette d'alarme sur la récente escalade du conflit au Soudan. "Nous avons ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    L'affaire Esptein encore relancée, Trump sur la défensive
    information fournie par AFP 12.11.2025 23:44 

    Donald Trump "savait à propos des filles", du moins c'est ce qu'affirme un email attribué au délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, dont la publication mercredi a mis la Maison Blanche dans son entier sur la défensive. Ce courrier électronique écrit en 2019, ... Lire la suite

  • Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 5 novembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Le Congrès américain en passe de mettre fin à une paralysie budgétaire record
    information fournie par AFP 12.11.2025 23:15 

    La paralysie budgétaire aux Etats-Unis touche à sa fin mercredi avec l'adoption attendue d'une proposition de loi au Congrès, après six semaines de "shutdown" qui ont déréglé de nombreux pans de l'économie et laissent un goût amer à l'opposition démocrate. Les ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en ordre dispersé, record du Dow Jones
    information fournie par AFP 12.11.2025 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs se désengageant des valeurs de la tech au profit de titres plus traditionnels, sur fond de déblocage budgétaire imminent aux Etats-Unis. Le Dow Jones a pris 0,68%, atteignant un nouveau ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank