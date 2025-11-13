Cisco relève ses prévisions annuelles en raison de la demande de matériel de réseau induite par l'IA

Cisco Systems CSCO.O a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande robuste pour ses équipements de réseau, stimulée par des expansions de centres de données de plusieurs milliards de dollars dans le cadre du boom de l'intelligence artificielle.

Les actions de la société, qui fournit des services de cloud computing, d'entreprise et de communication, ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges prolongés. Elles ont augmenté de 25 % depuis le début de l'année.

Les entreprises telles que Cisco ont bénéficié de la migration rapide des charges de travail vers le nuage et de l'injection de milliards dans la mise à niveau de l'infrastructure des campus en réponse à l'adoption croissante des modèles d'intelligence artificielle.

Cisco s'attend à 3 milliards de dollars de revenus d'infrastructure d'IA provenant des hyperscalers au cours de l'exercice 2026, a déclaré le directeur général Chuck Robbins lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Au cours de l'exercice 2025, Cisco a obtenu plus de 2 milliards de dollars de commandes d'IA, presque toutes de la part d'hyperscalers.

"Nous voyons un pipeline croissant de plus de 2 milliards de dollars pour nos produits de réseau haute performance pour les clients souverains, néocloud et d'entreprise", a déclaré M. Robbins.

Les géants de la technologie Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon ont tous fait part de leur intention d'augmenter leurs dépenses d'investissement annuelles en investissant massivement dans les centres de données et les puces avancées.

Cisco prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre 59 à 60 milliards de dollars prévus précédemment.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action de 4,08 à 4,14 dollars, contre 4 à 4,06 dollars précédemment.

Cisco semble prêt à prendre sa juste part des dépenses apparemment sans fin de la Silicon Valley en matière d'IA, a déclaré Ryan Lee, vice-président senior des produits et de la stratégie chez Direxion à New York.

"Alors que le secteur des réseaux est plutôt mature, Cisco bénéficie de catalyseurs de ventes intéressants grâce au boom de l'IA et à certains renouvellements de produits", a déclaré M. Lee.

Au début du mois, Cisco a lancé une nouvelle plateforme informatique, "Cisco Unified Edge ", qui exécuterait des charges de travail d'IA dans des entités locales telles que des magasins de détail, des usines et des établissements de soins de santé.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au premier trimestre s'est élevé à 14,88 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 14,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les commandes d'infrastructures d'IA passées par les hyperscalers ont totalisé 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 25 octobre.