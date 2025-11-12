Cisco progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l'exercice

12 novembre - ** Les actions de Cisco Systems CSCO.O ont augmenté de 4,2 % à 77,14 $ après la fermeture des marchés ** CSCO revoit à la hausse ses prévisions de revenus annuels , misant sur l'expansion des centres de données à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour stimuler la demande de son équipement de réseau

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 devrait se situer entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre 59 à 60 milliards de dollars prévus précédemment

** Le bénéfice par action ajusté du 1er trimestre est de 1 $, supérieur à l'estimation des analystes de 98 cents - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 25 % depuis le début de l'année