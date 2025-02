Cisco: partenariat renforcé avec Nvidia pour développer l'IA information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - Cisco annonce que son partenariat avec Nvidia s'élargit afin de simplifier l'adoption de l'IA en offrant une infrastructure performante et sécurisée pour les centres de données.



La plateforme Nvidia Spectrum-X, intégrant les technologies des deux entreprises, servira de base aux charges de travail IA, garantissant une interopérabilité optimale.



'Ensemble, nous levons les obstacles pour aider nos clients à maximiser leurs investissements en IA', a déclaré Chuck Robbins, p.d.-g. de Cisco.



Jensen Huang, p.d.-g. de Nvidia, a quant à lui souligné l'impact révolutionnaire de l'IA et l'apport de ce partenariat dans cette évolution.







Valeurs associées CISCO SYSTEMS 64,29 USD NASDAQ +1,65%