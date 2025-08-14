 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cisco: objectif de BPA dépassé au 4e trimestre
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 07:45

(Zonebourse.com) - Cisco Systems dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 14% à 0,99 dollar au titre de son quatrième trimestre 2024-25, un niveau globalement conforme aux attentes des analystes, et au-dessus de la fourchette-cible de sa direction.

L'équipementier de réseaux a vu ses revenus augmenter de 8% à 14,7 milliards de dollars, à la borne haute de sa fourchette-cible, et ses commandes de produits s'accroitre de 7%, 'démontrant une demande robuste pour ses technologies'.

'Les commandes en infrastructures d'IA que nous avons reçues de clients à l'échelle du Web cette année ont plus que doublé notre objectif initial, indiquant une opportunité massive à venir', met en avant son PDG Chuck Robbins.

Affichant ainsi un BPA ajusté de 3,81 dollars et des revenus de 56,7 milliards sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Cisco anticipe des fourchettes-cibles de respectivement 4,00-4,06 dollars et de 59-60 milliards pour 2025-26.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

