Cisco: nouvelle directrice pour les partenaires en France information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 15:49









(CercleFinance.com) - Cisco annonce la nomination de Christine Bertolus au poste de directrice l'organisation partenaires de Cisco France, succédant à Jacques-Philippe Roederer, qui a récemment été promu vice-président et directeur général de Cisco France.



Christine Bertolus a rejoint le groupe de technologies de réseau en 2014 et était dernièrement en charge de l'activité collaboration chez Cisco France. Dans ses nouvelles fonctions, elle dirigera la stratégie partenaires de Cisco en France.



Ses priorités incluront le développement de l'écosystème dans les segments de marché stratégiques, l'accélération des initiatives de cybersécurité, l'intégration de l'intelligence artificielle et la concrétisation des engagements en matière de durabilité.





Valeurs associées CISCO SYSTEMS 68,6350 USD NASDAQ -0,92%