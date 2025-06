Cisco: le titre monte, Deutsche Bank passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 16:03









(CercleFinance.com) - L'action Cisco signe lundi l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones de la Bourse de New York après un changement de recommandation des analystes de Deutsche Bank, qui saluent l'amélioration de la visibilité de l'équipementier de réseaux.



Peu après l'ouverture, le titre s'adjuge 1,7% alors que le Dow avance au même moment de 0,7%.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, les équipes de Deutsche Bank saluent la meilleure visibilité dont dispose désormais le groupe américain au niveau de ses résultats, ce qui les conduit à relever leur conseil de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 65 à 73 dollars.



Le bureau d'études estime que Cisco se dirige vers une croissance durablement située autour de 5% durant les années qui viennent, grâce non seulement à l'IA, mais aussi à un rafraîchissement de sa gamme, à un contexte de marché plus porteur et à une montée en puissance dans la cybersécurité.



Deutsche dit ainsi tabler sur une croissance moyenne annuelle de 7% à 8% sous l'effet de l'amélioration de son 'mix' et du développement de ses revenus récurrents par abonnement (qui représentent désormais 56% de son chiffre d'affaires total).



'Nous pensons que l'accroissement de la croissance des revenus à plus forte marge, conjuguée à l'étendue de la chaîne d'approvisionnement de Cisco, va lui permettre de naviguer de manière habile dans le nouveau régime des droits de douane et de réinvestir dans sa croissance', concluent les analystes.





Valeurs associées CISCO SYSTEMS 65,4750 USD NASDAQ +2,16%