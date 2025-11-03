 Aller au contenu principal
Cisco lance un dispositif informatique localisé pour gérer les flux de travail de l'IA
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cisco Systems CSCO.O a lancé lundi un dispositif informatique qui exécutera des charges de travail d'intelligence artificielle dans des entités locales telles que des magasins de détail, des ateliers d'usine et des établissements de soins de santé, accélérant ainsi leurs capacités de traitement des données d'IA.

La nouvelle plateforme, baptisée "Cisco Unified Edge", vise à rapprocher l'infrastructure d'intelligence artificielle de l'endroit où les données sont créées - dans les magasins et les usines, par exemple - alors que les centres de données traditionnels sont surchargés de commandes complexes, notamment parce que les modèles agentiques et de raisonnement augmentent le trafic sur le réseau.

La plate-forme Cisco est dotée d'une puce Intel INTC.O et Verizon VZ.N a été l'un des premiers à l'adopter. Elle devrait être disponible d'ici la fin de l'année.

Les entreprises technologiques ont engagé des dizaines de milliards de dollars pour étendre les opérations de leurs centres de données afin de répondre à l'utilisation croissante des modèles d'IA.

"À mesure que les agents et les expériences d'IA prolifèrent, ils se rapprocheront naturellement des lieux où les clients interagissent et où les décisions sont prises – la succursale, le magasin de détail, l'usine, le stade, et plus encore", a déclaré Jeetu Patel, directeur général des produits de Cisco.

