Cisco : la prévision de bénéfice par action dépasse les attentes

(AOF) - Cisco est attendu dans le vert à Wall Street à la faveur de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos fin avril de l'exercice fiscal 2024, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a chuté de 41% à 1,9 milliard de dollars, soit 46 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 88 cents, soit 6 cents de mieux que le consensus Blommberg. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a reculé de 13% à 12,7 milliards de dollars alors que le marché visait 12,66 milliards de dollars.

Sur le trimestre en cours, les revenus sont attendus entre 13,4 et 13,6 milliards de dollars et le bénéfice par action ajusté est prévu entre 84 cents et 86 cents. Wall Street vise respectivement 13,50 milliards de dollars et 84 cents.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Equipementiers Télécoms

Le créneau stratégique des smartphones pliables

Le constructeur de smartphone chinois Honor, désormais indépendant de Huawei, a récemment lancé son dernier modèle pliable, déjà disponible en Chine. Leader sur son marché national, Honor veut faire de l'Europe son second marché. Il compte sur les smartphones pliables pour y parvenir, alors que les spécialistes prévoient que ce segment de marché devrait représenter 39% du marché premium en 2027. Honor, qui estime que ces smartphones devraient devenir des standards du marché, souhaite ravir à Samsung sa place de leader mondial. En Europe occidentale, Honor a intégré le top 5 mondial au mois de juillet 2023, en devenant le quatrième acteur du marché derrière Samsung, Apple, et son compatriote Xiaomi, selon GfK.