Cisco en mode surperformance, UBS est passé à l'achat
Vers 11h15 (heure de Wall Street), le titre progresse de 1,2% à comparer avec un gain de l'ordre de 0,4% pour le Nasdaq.
Dans une note de recherche, le broker souligne que le groupe a déjà engrangé plus de deux milliards de dollars de commandes liées à l'IA pour l'exercice fiscal 2024/2025, principalement auprès de géants du 'cloud'.
Selon ses estimations, environ deux tiers de ces commandes concernent des systèmes complets basés sur le processeur 'Silicon One', le reste portant sur des équipements optiques.
UBS indique par ailleurs que la demande des entreprises et des gouvernements commence à accélérer, avec des commandes qui approchent désormais un milliard de dollars, contre quelques centaines de millions de dollars précédemment.
'Au-delà du positionnement de Cisco sur le marché de l'IA, le courtier estime que le groupe californien est sur le point de bénéficier d'un cycle de renouvellement massif dans les réseaux d'entreprise, avec une base installée représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars de matériels aujourd'hui âgés de cinq à 15 ans.
UBS anticipe ainsi une accélération de la croissance de cette activité, de 5% en 2026 à environ 7% en 2027, portée par l'adoption de commutateurs réseau dits 'intelligents' adaptés aux charges d'IA.
Dans la cybersécurité, UBS souligne enfin les progrès du portefeuille de nouvelle génération de l'entreprise, citant notamment la solution 'Hypershield', dont la croissance dépasse 20%, ainsi que la montée en puissance de l'intégration de Splunk, racheté en 2023.
Son objectif passe de 74 à 88 dollars.
