Cisco en hausse grâce à des prévisions optimistes et à des suppressions d'emplois liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action Cisco CSCO.O a bondi de 18,9 % à 121,1 dollars en pré-ouverture après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre , revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et annoncé la suppression d'environ 4 000 emplois afin de se concentrer sur l'IA

** La société a relevé ses prévisions de commandes d'infrastructures d'IA pour l'ensemble de l'année de 5 à 9 milliards de dollars, signe d'une forte demande de la part des hyperscalers pour ses équipements réseau alors qu'ils développent leurs capacités en matière d'IA

** “Il s'agit d'un résultat exceptionnel pour CSCO et nous pensons que, à mesure que les investisseurs prendront conscience de la pérennité de cette croissance, le titre devrait progresser”, a déclaré Evercore ISI

** Cisco a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs globaux au quatrième trimestre de moins de 4 000 postes, ce qui représente moins de 5 % de l'effectif total

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 62,8 et 63 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 61,2 à 61,7 milliards de dollars

** 18 des 26 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, et 8 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 91 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, CSCO affichait une hausse de plus de 32 % depuis le début de l'année