 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cisco en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires solides et à une offensive dans le domaine de l'IA, accompagnée de suppressions d'emplois
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera

14 mai - Jeudi, l'action Cisco Systems CSCO.O a bondi de 19 % en pré-ouverture, au lendemain de l'annonce de près de 4 000 suppressions d'emplois et de la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires, grâce à la forte demande des hyperscalers, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs dans son offensive en matière d'infrastructures d'IA.

Si cette hausse se confirme, l'action du fabricant d'équipements réseau serait en passe d'atteindre un niveau record, ajoutant environ 75 milliards de dollars à sa valeur boursière au cours actuel de 120,98 dollars.

Cette restructuration, dont le coût est estimé à 1 milliard de dollars, vise à réorienter les investissements vers l'IA et les secteurs de croissance connexes, a déclaré Cisco mercredi. Les suppressions d'emplois, prévues pour le quatrième trimestre, représentent moins de 5 % de ses effectifs.

Cisco, dont les actions ont progressé d'environ 32 % cette année, a déclaré qu'il investissait stratégiquement dans les semi-conducteurs, l'optique et la sécurité, ainsi que dans l'utilisation de l'IA par ses employés à l'échelle de l'entreprise, tout en réduisant les effectifs dans certains domaines.

“Cisco ressemble beaucoup à Intel sur ce point, car le marché a suivi les investissements du directeur général Chuck Robbins, récompensant l'entreprise pour ses solutions sur mesure en matière de semi-conducteurs et d'optique”, ont déclaré les analystes de Melius Research.

La société a enregistré 5,3 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA auprès d'hyperscalers depuis le début de l'exercice fiscal et a relevé ses prévisions de commandes pour l'ensemble de l'année de 5 milliards à 9 milliards de dollars.

Basée à San Jose, en Californie, l’entreprise fournit des équipements de réseau haut débit, tels que des commutateurs et des routeurs, que les centres de données utilisent pour faire fonctionner l’IA.

“Nous pensons que cette dynamique dans le domaine des réseaux peut se poursuivre, car ce secteur bénéficie d’un vent favorable clair et durable grâce à l’inférence IA”, a ajouté Melius.

Le mois dernier, Cisco a dévoilé des commutateurs conçus pour connecter différents types d’ordinateurs quantiques, poursuivant ainsi ses efforts en faveur d’un réseau de machines quantiques, dans la lignée des initiatives de ses concurrents tels que Google (Alphabet) GOOGL.O et IBM IBM.N .

Cisco se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 22,77, contre 35,64 pour Arista Networks ANET.N et 12,37 pour Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N .

Valeurs associées

ALPHABET-A
402,6400 USD NASDAQ +3,95%
ARISTA NE
140,680 USD NYSE -1,35%
CISCO SYSTEMS
101,8700 USD NASDAQ +2,60%
HP ENTERPRISE
32,080 USD NYSE +6,15%
IBM
214,690 USD NYSE -2,09%
INTEL
120,2700 USD NASDAQ -0,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 11:35:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,169 +0,84%
CAC 40
8 052,24 +0,55%
NOVACYT
0,549 -14,22%
SOITEC
152,5 -2,15%
Pétrole Brent
106,5 +0,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank