Cisco en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires solides et à une offensive dans le domaine de l'IA, accompagnée de suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera

14 mai - Jeudi, l'action Cisco Systems CSCO.O a bondi de 19 % en pré-ouverture, au lendemain de l'annonce de près de 4 000 suppressions d'emplois et de la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires, grâce à la forte demande des hyperscalers, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs dans son offensive en matière d'infrastructures d'IA.

Si cette hausse se confirme, l'action du fabricant d'équipements réseau serait en passe d'atteindre un niveau record, ajoutant environ 75 milliards de dollars à sa valeur boursière au cours actuel de 120,98 dollars.

Cette restructuration, dont le coût est estimé à 1 milliard de dollars, vise à réorienter les investissements vers l'IA et les secteurs de croissance connexes, a déclaré Cisco mercredi. Les suppressions d'emplois, prévues pour le quatrième trimestre, représentent moins de 5 % de ses effectifs.

Cisco, dont les actions ont progressé d'environ 32 % cette année, a déclaré qu'il investissait stratégiquement dans les semi-conducteurs, l'optique et la sécurité, ainsi que dans l'utilisation de l'IA par ses employés à l'échelle de l'entreprise, tout en réduisant les effectifs dans certains domaines.

“Cisco ressemble beaucoup à Intel sur ce point, car le marché a suivi les investissements du directeur général Chuck Robbins, récompensant l'entreprise pour ses solutions sur mesure en matière de semi-conducteurs et d'optique”, ont déclaré les analystes de Melius Research.

La société a enregistré 5,3 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA auprès d'hyperscalers depuis le début de l'exercice fiscal et a relevé ses prévisions de commandes pour l'ensemble de l'année de 5 milliards à 9 milliards de dollars.

Basée à San Jose, en Californie, l’entreprise fournit des équipements de réseau haut débit, tels que des commutateurs et des routeurs, que les centres de données utilisent pour faire fonctionner l’IA.

“Nous pensons que cette dynamique dans le domaine des réseaux peut se poursuivre, car ce secteur bénéficie d’un vent favorable clair et durable grâce à l’inférence IA”, a ajouté Melius.

Le mois dernier, Cisco a dévoilé des commutateurs conçus pour connecter différents types d’ordinateurs quantiques, poursuivant ainsi ses efforts en faveur d’un réseau de machines quantiques, dans la lignée des initiatives de ses concurrents tels que Google (Alphabet) GOOGL.O et IBM IBM.N .

Cisco se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 22,77, contre 35,64 pour Arista Networks ANET.N et 12,37 pour Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N .