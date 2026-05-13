Cisco bondit après avoir annoncé une révision à la hausse de ses prévisions pour 2026 et une réduction de ses effectifs de 5%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** L'action Cisco CSCO.O progresse de 12,6% à 114 dollars en séance prolongée

** La société annonce qu'elle restructure ses activités afin de se concentrer sur les secteurs en croissance, notamment l'IA, et prévoit d'enregistrer une charge de 1 milliard de dollars liée aux indemnités de licenciement et autres coûts

** Elle indique qu'elle réduira ses effectifs globaux au quatrième trimestre de moins de 4 000 postes, ce qui représente moins de 5% de l'effectif total

** Elle prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 62,8 et 63 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 61,2 à 61,7 milliards de dollars

** Le cours de l'action a progressé de 32,25% depuis le début de l'année