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Cisco bondit après avoir annoncé une révision à la hausse de ses prévisions pour 2026 et une réduction de ses effectifs de 5%
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** L'action Cisco CSCO.O progresse de 12,6% à 114 dollars en séance prolongée

** La société annonce qu'elle restructure ses activités afin de se concentrer sur les secteurs en croissance, notamment l'IA, et prévoit d'enregistrer une charge de 1 milliard de dollars liée aux indemnités de licenciement et autres coûts

** Elle indique qu'elle réduira ses effectifs globaux au quatrième trimestre de moins de 4 000 postes, ce qui représente moins de 5% de l'effectif total

** Elle prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 62,8 et 63 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 61,2 à 61,7 milliards de dollars

** Le cours de l'action a progressé de 32,25% depuis le début de l'année

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