Cisco atteint un sommet de 25 ans après avoir relevé ses prévisions pour l'exercice 26 ; les courtiers relèvent leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de réseaux Cisco CSCO.O augmentent de 4 % à 77,93 $, atteignant leur plus haut niveau depuis mars 2000

** Cisco revoit à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 26

** Le directeur général Chuck Robbins a déclaré que Cisco s'attend à des revenus de 3 milliards de dollars pour l'infrastructure d'IA provenant des hyperscalers au cours de l'exercice 26

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 59 à 60 milliards de dollars

**Au moins neuf maisons de courtage relèvent les objectifs de cours de l'action

** JP Morgan déclare que "bien que la toile de fond macroéconomique soit restée agitée, nous pensons que la dynamique de Cisco avec les commandes des clients d'entreprise renforcera davantage la thèse haussière autour d'un cycle robuste de rafraîchissement du campus"

** 15 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur prix médian est de 80 $ - LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, CSCO est en hausse de 30 % depuis le début de l'année, contre20,4 % pour l'indice Nasdaq 100 .NDX .