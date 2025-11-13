 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,16
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cisco atteint un sommet de 25 ans après avoir relevé ses prévisions pour l'exercice 26 ; les courtiers relèvent leurs objectifs de cours
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de réseaux Cisco CSCO.O augmentent de 4 % à 77,93 $, atteignant leur plus haut niveau depuis mars 2000

** Cisco revoit à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 26

** Le directeur général Chuck Robbins a déclaré que Cisco s'attend à des revenus de 3 milliards de dollars pour l'infrastructure d'IA provenant des hyperscalers au cours de l'exercice 26

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 59 à 60 milliards de dollars

**Au moins neuf maisons de courtage relèvent les objectifs de cours de l'action

** JP Morgan déclare que "bien que la toile de fond macroéconomique soit restée agitée, nous pensons que la dynamique de Cisco avec les commandes des clients d'entreprise renforcera davantage la thèse haussière autour d'un cycle robuste de rafraîchissement du campus"

** 15 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur prix médian est de 80 $ - LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, CSCO est en hausse de 30 % depuis le début de l'année, contre20,4 % pour l'indice Nasdaq 100 .NDX .

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
77,2550 USD NASDAQ +4,46%
NASDAQ 100 INDEX
25 112,81 Pts Index Ex -1,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 17:33 

    L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite

  • walt disney (Crédit: Travis Gergen / Unsplash)
    La valeur du jour à Wall Street - Disney fait grise mine après ses trimestriels
    information fournie par AOF 13.11.2025 17:04 

    (AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de ... Lire la suite

  • Des élèves attendent le début de l'examen équivalent au baccalauréat à Séoul, en Corée-du-Sud, le 13 novembre 2025 ( POOL / KIM HONG-JI )
    Quand la Corée du Sud se met à l'heure du bac
    information fournie par AFP 13.11.2025 16:56 

    Trafic aérien suspendu, ouvertures de la Bourse et des banques retardées, groupes de supporteurs devant les établissements: en Corée du Sud, l'équivalent du baccalauréat est une cause nationale et rien n'est laissé au hasard. L'image des lycéens concentrés et nerveux ... Lire la suite

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    L'UE ouvre une enquête sur Google et sa politique de référencement
    information fournie par Zonebourse 13.11.2025 16:55 

    La Commission européenne annonce l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si Google applique aux éditeurs des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires sur Google Search, comme l'impose le Digital Markets Act (DMA). L'enquête cible ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank