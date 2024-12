CIS: renouvellement de deux contrats en Afrique pour 91 millions de dollars

(AOF) - Le Groupe CIS annonce le renouvellement de deux contrats en Afrique subsaharienne pour un total de 91 millions de dollars. Ce spécialiste de la gestion de bases-vie dans les énergies, les mines et les grands projets d’infrastructures précise que ces renouvellements remportés au terme de deux appels d’offres internationaux concernent l’une des plus importantes mines d’or à ciel ouvert du continent, exploitée en Mauritanie par une filiale du groupe minier canadien Kinross Gol, et le site très isolé de Mangala au Tchad, exploité par le groupe pétrolier français Perenco.

