CIS, Delfingen, Elis, Neurones, Valneva...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Artmarket.com

Au premier semestre, Artmarket.com enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 14% à 4,77 millions d'euros. Le passage intégral en comptes sociaux au 30 juin 2025 se caractérise par la volonté du conseil d'administration et de son président de se consacrer exclusivement à l'IA intuitive Artmarket et à l'inclusion de Perplexity dans un abonnement premium mixte.

CIS

Le chiffre d’affaires au premier semestre 2025 de CIS à taux de change constant ressort à 238,9 millions d'euros, en hausse de 19,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent. A données publiées, il s’élève à 236,5 millions d'euros, soit une croissance de 18,6% incluant un impact de change de -2,4 millions d'euros contre -13 millions d'euros au premier semestre 2024. Le second trimestre 2025 poursuit sa croissance (+12,3% à taux de change constant et +9,2% à données publiées par rapport au deuxième trimestre 2024) porté par les bonnes performances de l’Afrique et de l’Eurasie.

Delfingen

Ascom Participation, société détenue par les dirigeants et managers de Delfingen a conclu un accord avec le fonds Nobel pour le rachat en deux blocs de 185 000 titres Delfingen représentant 7,10% du capital du groupe. Ascom Participation a procédé le 6 août 2025, au rachat d'un premier bloc de 92 500 titres. Cette transaction, réalisée au prix de 27 euros, porte sur 3,55% du capital de Delfingen. A l'issue de cette opération, Ascom Participation détient 9,47% du capital du groupe.

Elis

Elis, leader mondial des services circulaires, annonce la signature d'un accord pour acquérir 100% de O.C.L. Laundry Services Limited (OCL) en Irlande. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions réglementaires habituelles. OCL exploite une blanchisserie industrielle à Ballinrobe (comté de Mayo), dans l'ouest du pays, et fournit des services aux clients du secteur de l'hôtellerie. L'entreprise emploie actuellement 170 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros en 2024. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cet accord.

Getlink

En juillet 2025, LeShuttle Freight a transporté 100 401 camions, en baisse de 2% par rapport au mois de juillet 2024. Depuis le 1er janvier, ce sont près de 700 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes. LeShuttle a transporté 267 359 véhicules de tourisme au mois de juillet, en hausse de 4% par rapport à juillet 2024. Plus de 1 250 000 véhicules de tourisme ont ainsi été transportés depuis le 1er janvier. La publication des chiffres de trafic du mois d'août se fera le lundi 8 septembre avant bourse.

Neurones

Le chiffre d'affaires de Neurones a augmenté de 5,3% en organique à 210,2 millions d'euros, confronté à des conditions économiques plus tendues. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% en organique à 424,3 millions d'euros. Les progressions les plus notables concernent la data, les projets digitaux, la finance de marché, les missions d’ITSM (service now), le business process management, avec une mise en œuvre de l’intelligence artificielle, tant dans le cadre de réalisations clients, que pour gagner en productivité dans les processus internes.

Valneva

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé la levée de l’arrêt temporaire de l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) sur l’utilisation d’Ixchiq (vaccin vivant atténué) chez les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit. Ixchiq demeure indiqué aux États-Unis pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (Chikv) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au Chikv.