CAC 40
7 683,35
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CIS, Delfingen, Elis, Neurones, Valneva...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 07/08/2025 à 08:56

(AOF) - Artmarket.com

Au premier semestre, Artmarket.com enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 14% à 4,77 millions d'euros. Le passage intégral en comptes sociaux au 30 juin 2025 se caractérise par la volonté du conseil d'administration et de son président de se consacrer exclusivement à l'IA intuitive Artmarket et à l'inclusion de Perplexity dans un abonnement premium mixte.

CIS

Le chiffre d’affaires au premier semestre 2025 de CIS à taux de change constant ressort à 238,9 millions d'euros, en hausse de 19,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent. A données publiées, il s’élève à 236,5 millions d'euros, soit une croissance de 18,6% incluant un impact de change de -2,4 millions d'euros contre -13 millions d'euros au premier semestre 2024. Le second trimestre 2025 poursuit sa croissance (+12,3% à taux de change constant et +9,2% à données publiées par rapport au deuxième trimestre 2024) porté par les bonnes performances de l’Afrique et de l’Eurasie.

Delfingen

Ascom Participation, société détenue par les dirigeants et managers de Delfingen a conclu un accord avec le fonds Nobel pour le rachat en deux blocs de 185 000 titres Delfingen représentant 7,10% du capital du groupe. Ascom Participation a procédé le 6 août 2025, au rachat d'un premier bloc de 92 500 titres. Cette transaction, réalisée au prix de 27 euros, porte sur 3,55% du capital de Delfingen. A l'issue de cette opération, Ascom Participation détient 9,47% du capital du groupe.

Elis

Elis, leader mondial des services circulaires, annonce la signature d'un accord pour acquérir 100% de O.C.L. Laundry Services Limited (OCL) en Irlande. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions réglementaires habituelles. OCL exploite une blanchisserie industrielle à Ballinrobe (comté de Mayo), dans l'ouest du pays, et fournit des services aux clients du secteur de l'hôtellerie. L'entreprise emploie actuellement 170 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros en 2024. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cet accord.

Getlink

En juillet 2025, LeShuttle Freight a transporté 100 401 camions, en baisse de 2% par rapport au mois de juillet 2024. Depuis le 1er janvier, ce sont près de 700 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes. LeShuttle a transporté 267 359 véhicules de tourisme au mois de juillet, en hausse de 4% par rapport à juillet 2024. Plus de 1 250 000 véhicules de tourisme ont ainsi été transportés depuis le 1er janvier. La publication des chiffres de trafic du mois d'août se fera le lundi 8 septembre avant bourse.

Neurones

Le chiffre d'affaires de Neurones a augmenté de 5,3% en organique à 210,2 millions d'euros, confronté à des conditions économiques plus tendues. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% en organique à 424,3 millions d'euros. Les progressions les plus notables concernent la data, les projets digitaux, la finance de marché, les missions d’ITSM (service now), le business process management, avec une mise en œuvre de l’intelligence artificielle, tant dans le cadre de réalisations clients, que pour gagner en productivité dans les processus internes.

Valneva

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé la levée de l’arrêt temporaire de l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) sur l’utilisation d’Ixchiq (vaccin vivant atténué) chez les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit. Ixchiq demeure indiqué aux États-Unis pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (Chikv) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au Chikv.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ARTMARKET.COM
4,6000 EUR Euronext Paris +4,55%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
10,0000 EUR Euronext Paris +8,46%
DELFINGEN
27,3000 EUR Euronext Paris +5,00%
ELIS
24,7800 EUR Euronext Paris +1,47%
GETLINK (ex: EUROTUNNEL)
16,4500 EUR Euronext Paris +0,86%
NEURONES
41,9500 EUR Euronext Paris -2,89%
VALNEVA
3,6420 EUR Euronext Paris +4,96%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2025 à 08:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

