CIS accélère au deuxième trimestre

Grâce aux zones Afrique et Eurasie, le spécialiste des services en milieux isolés a vu ses ventes progresser.

Catering International Services (CIS) a publié un chiffre d'affaires de 275,2 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 16,4% en données publiées ( 17% à taux de change constants) par rapport aux 236,5 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Cette performance semestrielle s'est appuyé sur une nette accélération au deuxième trimestre : sur la période, l'activité a grimpé de 21,2% ( 18,4% à taux de change constants) pour s'établir à 143,0 millions d'euros.

Alors que l'effet de change a pesé à hauteur de -1,5 million d'euros sur l'ensemble du semestre, le deuxième trimestre a marqué une inflexion positive ( 3,2 millions d'euros), profitant de l'amélioration de la situation macroéconomique dans certains pays d'implantation du groupe.

Sur le plan géographique, la croissance du semestre a été principalement tirée par l'Afrique ( 20% à changes équivalents) et l'Eurasie ( 17%).

A l'inverse, la zone Amérique a accusé un repli de 34%, toujours pénalisée par les difficultés rencontrées au Brésil. Toutefois, la direction souligne les premiers signes de redressement dans la région, matérialisés par la signature récente de nouveaux contrats dans le secteur privé de l'offshore brésilien.

Des perspectives 2026 bien orientées

Bénéficiant d'une solide visibilité grâce au renouvellement de ses contrats majeurs et à l'apport de nouveaux gains commerciaux, CIS aborde la seconde moitié de l'année avec confiance. Le groupe a réaffirmé son objectif de maintenir une trajectoire de croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice 2026, tout en poursuivant le déploiement de ses plans d'efficacité opérationnelle.