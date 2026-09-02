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Cirsa s'envole, Lottomatica recule, Volkswagen quitte l'Euro Stoxx 50
information fournie par AOF 02/09/2026 à 11:22
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(Zonebourse.com) - Le projet de rapprochement entre Cirsa et Lottomatica fait jouer les vases communicants en Bourse : le groupe espagnol s'enflamme tandis que son prétendant italien recule. Ailleurs, les recommandations d'UBS portent VAT Group et Comet, tandis que Wolters Kluwer et Volkswagen pâtissent de leur éviction de l'Euro Stoxx 50.

Actions en hausse

Cirsa ( 16%) : la holding espagnole spécialisée dans les jeux et les paris s'envole après l'annonce de son rachat par Lottomatica. Le projet d'un nouveau géant des jeux séduit le marché.

Cairn Homes ( 5,8%) : le promoteur immobilier irlandais démarre la séance en nette hausse après la publication de résultats trimestriels marqués par une progression du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Le titre profite également de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 50 millions d'euros destiné à réduire le capital social.

VAT Group ( 2,9%) : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 745 à 800 CHF.

Comet ( 2,8%) : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 446 à 490 CHF.

Novonesis ( 2%) : le spécialiste danois des enzymes et micro-organismes destinés à l'industrie progresse après l'annonce d'un investissement de 600 millions d'euros pour agrandir son usine de Patalganga. Le groupe entend ainsi répondre à la croissance de la demande mondiale.

Actions en baisse

Lottomatica (-9%) : le groupe italien de jeux et de loteries évolue à l'opposé de Cirsa, qu'il doit racheter. Les investisseurs arbitrent en faveur de Cirsa, car la transaction est réalisée en titres, ce qui profite généralement aux actionnaires de la société absorbée. "Nous pensons que les actionnaires de Lottomatica auront sans doute besoin d'être convaincus des avantages de l'opération... compte tenu de la présence de Cirsa dans le secteur des établissements terrestres et en Amérique latine, même si le multiple global payé pour Cirsa semble modeste", commente James Wheatcroft, de Jefferies.

BW LPG (-5,8%) : le spécialiste norvégien du transport maritime de gaz de pétrole liquéfié (GPL) baisse après l'annonce d'une émission de 300 millions de dollars d'obligations convertibles, à échéance le 9 septembre 2031. L'émission de convertibles dilue potentiellement les actionnaires existants, ce qui explique le repli du jour.

Les sorties de l'Euro Stoxx 50 : Wolters Kluwer (-3%), groupe néerlandais spécialisé dans les services d'information professionnelle, et Volkswagen (-2,2%), constructeur automobile allemand, pâtissent de leur sortie de l'indice Euro Stoxx 50. A l'inverse, Nokia ( 1,5%) profite de son entrée dans l'indice.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 11:22:00.

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