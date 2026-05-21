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Cirsa, la société de jeux d'argent de Blackstone, en baisse après l'effondrement de son activité de paris en ligne
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions de Cirsa CIRSA.MC , soutenue par Blackstone, ont chuté de 2,1% après que la société espagnole de jeux d'argent a annoncé une croissance de ses bénéfices au premier trimestre, mais une baisse des bénéfices de son activité de paris en ligne

** Le résultat opérationnel de la division des paris en ligne a chuté de 12%

** Son bénéfice de base au premier trimestre a augmenté d'environ 8% , mais son activité de paris en ligne en pleine expansion a souffert de l'augmentation progressive des taxes sur les jeux d'argent au Pérou, a déclaré Cirsa

** Compte tenu de la baisse enregistrée lors de cette séance, le titre a perdu environ 10% de sa valeur depuis le début de l'année​

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