Cirrus Logic en hausse après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février -

** Les actions du fournisseur de puces audio Cirrus Logic

CRUS.O ont augmenté de 8,2 % à 134,80 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 410 à 470 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 384,29 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,97 $ par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 2,44 $ par action

** Les actions de CRUS ont augmenté de 19% en 2025