Circle obtient l'autorisation réglementaire définitive pour créer une banque fiduciaire aux États-Unis ; son cours de Bourse progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CRCL.N Circle a annoncé vendredi avoir reçu l'autorisation réglementaire définitive du Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis (OCC) pour créer une banque fiduciaire nationale, ce qui a fait bondir de 10 % le cours de l'action du géant des stablecoins lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Cette charte autorise Circle à agir en tant que dépositaire de ses propres réserves et à détenir des crypto-actifs pour le compte de clients institutionnels.

* “L’autorisation accordée par l’OCC pour la création de Circle National Trust marque une étape décisive dans l’intégration de la technologie blockchain et des actifs numériques au cœur du système financier américain”, a déclaré Jeremy Allaire, directeur général de Circle, dans un communiqué.

* Circle a précisé que cette autorisation place sa banque fiduciaire sous la supervision fédérale directe de l’OCC, le principal organisme de régulation des établissements de crédit et des banques fiduciaires nationales.

* À mesure que les obstacles réglementaires s’allégeaient, les entreprises spécialisées dans les actifs numériques se sont développées dans la finance traditionnelle, en cherchant à obtenir des licences bancaires, à se lancer dans des activités de conservation d’actifs et à proposer des services de paiement au cours de l’année écoulée.

* Circle émet l’USDC, un stablecoin indexé sur le dollar. Les stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour maintenir une valeur fixe, généralement grâce à un ancrage à parité (1:1) par rapport au dollar américain, et sont largement utilisés pour transférer des fonds entre jetons cryptographiques.

* L’USDC affiche une capitalisation boursière d’environ 73.2 milliards de dollars, selon CoinGecko.

* L'action Circle a reculé de 20.5 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 15.7 milliards de dollars, selon les données de LSEG.