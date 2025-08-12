Circle, l'émetteur de stablecoins, progresse après une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

12 août - ** Les actions de Circle Internet CRCL.N , émetteur de stablecoins, ont bondi de 7 % à 172,80 $ avant le marché ** Les revenus et les réserves de CRCL au deuxième trimestre dépassent les attentes de Wall Street dans les premiers résultats trimestriels depuis l'entrée en bourse en juin

** La circulation de l'USDC de Circle - le deuxième plus grand stablecoin en termes de valeur de marché - a augmenté de 90 % à 61,3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** Nous constatons un intérêt croissant pour les stablecoins et les partenariats avec Circle dans tous les secteurs importants de l'industrie financière, avec des sociétés Internet majeures et des engagements commerciaux dans le monde entier" - Jeremy Allaire, directrice générale de Circle

** 8 des 16 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, 5 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou plus basse; PT médian de 215 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière fermeture, le titre de CRCL a augmenté de 420 % depuis ses débuts le 5 juin