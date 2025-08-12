Circle, l'émetteur de stablecoins, dépasse ses estimations de chiffre d'affaires pour son premier résultat trimestriel depuis son introduction en bourse

par Niket Nishant

Le géant du stablecoin Circle CRCL.N a dépassé les attentes en matière de revenus du deuxième trimestre dans ses premiers résultats trimestriels depuis son entrée en bourse, ce qui a fait grimper ses actions de 5 % mardi.

L'augmentation de la circulation de son stablecoin USDC et le renforcement des services d'abonnement ont aidé la société basée à New York à consolider un rallye qui a poussé son action à plus de cinq fois son prix d'introduction en bourse.

Les stablecoins, qui sont des jetons numériques garantis par des actifs à faible risque tels que le dollar américain ou les bons du Trésor, attirent de plus en plus l'attention des investisseurs, en particulier depuis l'adoption du Genius Act le mois dernier.

Cette dynamique a aidé des entreprises telles que Circle, qui émet l'USDC , le deuxième stablecoin le plus important en termes de valeur marchande après Tether.

Après "notre introduction en bourse et le Genius Act, nous constatons une accélération de l'intérêt, les grandes institutions se penchant toutes sur la question", a déclaré Jeremy Fox-Geen, directeur financier, lors d'une interview.

Au 30 juin, le nombre d'USDC en circulation avait augmenté de 90 % par rapport à l'année précédente. Circle s'attend à ce qu'il augmente à un taux annuel composé de 40 % au fil des ans.

Le jeton est également utilisé pour les transactions transfrontalières, y compris les transferts de fonds entre particuliers et entreprises, a déclaré le directeur général Jeremy Allaire.

Les recettes et les revenus de réserve de la société ont augmenté de 53 % d'une année sur l'autre pour atteindre 658 millions de dollars, grâce à une hausse des intérêts perçus sur les liquidités et les investissements à court terme qui soutiennent ses pièces stables USDC. Les recettes provenant des abonnements et des services ont également augmenté, selon Circle.

Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 644,7 millions de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

La perte nette de la société s'est élevée à 482 millions de dollars, principalement en raison de deux charges non monétaires liées à son introduction en bourse, notamment des coûts pour les attributions d'actions aux employés qui ont été acquises lorsque la société est entrée en bourse et une évaluation plus élevée de sa dette convertible à la suite d'une hausse du cours de l'action.

LE PILIER DES STABLECOINS

Circle a également déclaré mardi qu'elle déploierait Arc, une blockchain publique conçue spécifiquement pour les transactions en stablecoins, cet automne, alors qu'elle s'efforce de construire l'infrastructure technologique pour les paiements numériques.

"Ils essaient vraiment de devenir le pilier des stablecoins aux États-Unis", a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

"Circle peut utiliser ce qu'elle a déjà fait pour s'imposer comme un acteur de confiance

Toutefois, la société ne cherche pas actuellement à conclure de nombreux accords, même si le bond massif du cours de son action lui en donne la possibilité, a déclaré le directeur général Allaire.

"Nous sommes prudents et réfléchis. Je ne pense pas que notre stratégie soit d'essayer de faire des acquisitions importantes et complexes pour créer de nouvelles lignes d'activité"