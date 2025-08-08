Circle Internet Group Inc devrait afficher une perte de 69 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Circle Internet Group Inc CRCL.N CRCL.K devrait publier ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer un chiffre d'affaires de 647,066 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 7 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Circle Internet Group Inc est une perte de 69 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est de 8 "strong buy" ou "buy", 5 "hold" et 3 "sell" ou "strong sell"

* La recommandation moyenne du consensus pour la technologie financière (fintech) peer group est également "Hold"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Circle Internet Group Inc est de 215,00 $, soit environ 28,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 152,93 $

