Circle, émetteur de stablecoins, va s'implanter sur 40 nouveaux marchés, selon son directeur général

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par Selena Li

L'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N déploie actuellement des efforts importants pour s'implanter dans une quarantaine de pays émergents et en développement à travers le monde, alors que l'adoption de la blockchain devrait connaître une croissance significative, a déclaré à Reuters Jeremy Allaire, directeur général et président de la société.

« Nous traversons en quelque sorte un point d’inflexion… une transition en ce moment même, et cette transition consiste essentiellement à passer de la phase des premiers adeptes de la technologie blockchain à celle de la généralisation à grande échelle », a déclaré M. Allaire, qui est également cofondateur de cette société cotée à la Bourse de New York. Il s’exprimait en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok.

Dans des régions telles que l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine, l’Afrique et le Moyen-Orient, on observe une demande organique croissante en stablecoins et en services numériques de la part de particuliers et d’entreprises souhaitant s’intégrer à un système économique basé sur Internet, a ajouté M. Allaire.

Circle, le plus grand émetteur réglementé de stablecoins au monde, accélère son expansion mondiale, soutenu par l’acquisition de Tazapay pour 400 millions de dollars et un investissement stratégique de 100 millions de dollars de la part de Binance.

La société détient environ 25 % des parts du marché mondial des stablecoins, tandis que son concurrent, l’USDT, émis par Tether, en détient près de 60 %. Les stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour avoir une valeur stable par rapport aux cryptomonnaies traditionnelles.

Leur adoption croissante est favorisée par des cadres réglementaires plus clairs, tels que le Genius Act américain, dont l’entrée en vigueur est prévue en janvier prochain. En juillet, Circle est devenu l’un des premiers émetteurs de stablecoins à détenir une charte bancaire fédérale.

« Lorsque le Genius Act entrera en vigueur, le monde disposera de dollars numériques légaux… C’est un tournant décisif », a déclaré M. Allaire.

L’USDC, le stablecoin de Circle adossé au dollar américain, a vu sa circulation augmenter de 19 % en glissement annuel pour atteindre 73,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année.

Les coalitions bancaires sur les marchés américains et européens s’activent pour développer et déployer leurs propres stablecoins et solutions d’actifs numériques, ce qui, selon M. Allaire, est le signe d’un marché sain et concurrentiel.

« Pendant très, très longtemps, le secteur bancaire s’est battu avec succès pour empêcher d’autres acteurs d’y entrer, mais je pense qu’il n’est plus aux commandes et que l’heure est venue pour les innovateurs », a-t-il déclaré.

Les grandes institutions financières et les sociétés de paiement dépassent désormais le stade des programmes pilotes pour intégrer les stablecoins dans les règlements transfrontaliers et les transferts d’actifs. Circle propose une infrastructure sur la blockchain via son système d’exploitation Arc, qui a été adopté par des entreprises telles que BlackRock

BLK.N , Visa V.N et Standard Chartered STAN.L .

L’essor des transactions de machine à machine entre agents d’IA a également stimulé l’utilisation de l’USDC, a déclaré M. Allaire. Ces agents effectuent des paiements de l’ordre de fractions de cent lors de recherches sur le Web ou de l’extraction de données en temps réel.

Le dirigeant a également averti que l’expansion rapide de l’IA s’accompagne d’une augmentation des failles de sécurité , soulignant que les fournisseurs d’infrastructures financières sont confrontés à des menaces croissantes émanant d’acteurs sophistiqués et d’essaims d’agents automatisés.

« Si cela ne vous préoccupe pas, c’est que vous faites l’autruche, n’est-ce pas? », a-t-il déclaré.