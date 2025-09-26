Cipher Mining augmente après la vente élargie de 1,1 milliard de dollars d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions de Cipher Mining CIFR.O , mineur de bitcoin s et développeur de centres de données, augmentent de 2,6 % à 11,96 $ en pré-marché

** CIFR a annoncé jeudi en fin de journée le prix d'une offre privée élargie de 1,1 milliard de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031

** L'action a chuté de 17,5% jeudi après que CIFR ait dévoilé l'offre d'obligations convertibles

** L'offre a été augmentée par rapport à la taille initiale de 800 millions de dollars d'obligations convertibles

** Le prix de conversion initial de 16,03 $ par action représente une prime de 37,5 % par rapport au dernier prix de vente déclaré par CIFR

** 11 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 7,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CIFR a progressé de 151,3% depuis le début de l'année