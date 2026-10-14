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Cipher Digital voit ses pertes s'aggraver après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 850 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Cipher Digital ( CIFR.O ) ont reculé de 1,6% à 11,16 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, alors que la société finalise une levée de fonds

** CIFR annonce le prix de son émission privée d' d'obligations convertibles à 0% d'un montant de 850 millions de dollars, arrivant à échéance le 1er novembre 2032; le prix de conversion de 15,31 dollars a été fixé à 35% au-dessus du dernier cours de l'action, qui s'établissait à 11,34 dollars mardi

** L’action de CIFR a chuté de près de 13% mardi, atteignant son plus bas niveau depuis plus d’un an, après que la société a dévoilé une offre visant à financer des investissements dans son projet Barber Lake et à financer l’expansion de son infrastructure de calcul haute performance (HPC)

** Northland Capital Markets indique dans une note de recherche publiée mercredi que CIFR a révélé que les dépenses d’investissement liées à Barber Lake avaient augmenté pour atteindre environ 14 millions de dollars par MW, contre une fourchette prévisionnelle antérieure de 9 à 11 millions de dollars par MW, ce qui soulève des inquiétudes quant au financement et à la mise en œuvre

** “Nous considérons cela comme le principal facteur à l’origine de la faiblesse observée hier dans l’ensemble du secteur, car des dépenses supplémentaires de cette ampleur n’étaient pas attendues. De plus, la conjoncture est particulièrement difficile pour obtenir un financement”, écrit Northland

** Morgan Stanley et Goldman Sachs agissent en tant que teneurs de livre pour cette offre

** CIFR prévoit d’utiliser 89,7 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de “capped call”; le prix plafond de 28,35 dollars représente une prime de 150% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Parallèlement à l’émission, la société prévoit d’échanger une partie de ses obligations convertibles à 1,75% échéant en 2030 contre des actions

** Depuis le début de l’année jusqu’à mardi, l’action a reculé de 23%, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 4,7 milliards de dollars

** Sur 22 analystes, 20 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; l’objectif de cours médian est de 28 dollars, selon LSEG

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CIPHER DIGITAL
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MORGAN STANLEY
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 14:02:14.

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