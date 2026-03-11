Cintas va acquérir UniFirst pour 5,5 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:57
La société fusionnée offrira des produits et des services à environ 1,5 million de clients professionnels en Amérique du Nord.
En intégrant des capacités de traitement complémentaires, des réseaux, des infrastructures de service, des chaînes d'approvisionnement et des investissements technologiques, Cintas s'attend à créer des gains d'efficacité et à étendre les capacités de service.
" Cet accord marque une étape cruciale pour réaliser une valeur substantielle pour les actionnaires et les clients ", a déclaré Todd Schneider, Président et Directeur Général de Cintas.
" En combinant cela, nous serons mieux placés pour stimuler la croissance et réaliser des gains d'efficacité qui bénéficieront à nos clients collectifs et à nos collaborateurs. "
Valeurs associées
|198,1800 USD
|NASDAQ
|+0,97%
