Cintas fait une nouvelle offre pour UniFirst, selon le WSJ

Cintas CTAS.O a soumis une nouvelle offre pour acquérir le petit fournisseur d'uniformes UniFirst
UNF.N , selon un rapport du Wall Street Journal de lundi.
Au début du mois, Cintas a envoyé une lettre au conseil d'administration d'UniFirst proposant d'acquérir toutes les actions ordinaires et de classe B en circulation au prix de 275 dollars chacune, ce qui représente une valeur totale d'environ 5,2 milliards de dollars, ajoute le rapport.
