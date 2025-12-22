Cintas fait une nouvelle offre pour UniFirst, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cintas CTAS.O a soumis une nouvelle offre pour acquérir le petit fournisseur d'uniformes UniFirst

UNF.N , selon un rapport du Wall Street Journal de lundi.

Au début du mois, Cintas a envoyé une lettre au conseil d'administration d'UniFirst proposant d'acquérir toutes les actions ordinaires et de classe B en circulation au prix de 275 dollars chacune, ce qui représente une valeur totale d'environ 5,2 milliards de dollars, ajoute le rapport.