Cintas et UniFirst en baisse après l'annonce selon laquelle la FTC compte intenter une action en justice pour bloquer une opération de 5,5 milliards de dollars

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27 octobre - ** Les actions de Cintas CTAS.O et d'UniFirst UNF.N ont reculé respectivement d'environ 4% et 8%

** La Commission fédérale du commerce (FTC) a indiqué qu'elle allait intenter une action en justice pour bloquer l'acquisition d'UniFirst par Cintas, d'un montant de 5,5 milliards de dollars, rapporte Semafor, citant des sources proches du dossier

** La FTC n’a pas encore voté sur cette décision, mais ses collaborateurs ont exprimé en privé leurs inquiétudes quant à la part de marché combinée des deux sociétés, ajoute le rapport

** L'opération visait à regrouper deux des plus grands fournisseurs nord-américains de vêtements de travail et de services de gestion des installations, couronnant ainsi une démarche de plusieurs années au cours de laquelle Cintas avait fait au moins trois approches formelles depuis 2022 et dont la conclusion était prévue d'ici la fin de l'année

** À la dernière clôture, les actions de CTAS et d’UNF avaient respectivement progressé de 20% et 45% depuis le début de l’année