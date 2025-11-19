Cinquième séance de baisse pour le CAC 40

(AOF) - Les indices européens ne sont pas parvenus à rebondir à quelques heures de la très attendue publication de résultats de Nvidia, ce soir après la clôture de Wall Street. Elle intervient à un moment délicat : les investisseurs s’inquiètent de la possible existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA. Du côté des valeurs françaises, Vivendi a dévissé alors que Vincent Bolloré pourrait obtenir gain de cause sur la scission. L'indice CAC 40 a perdu 0,18%, à 7953,77 points, et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,32% à 5552,37 points.

En Europe, Sage a affiché l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 en progressant de 1,81%, à 1089 pence, après avoir présenté des résultats meilleurs que prévu et des objectifs robustes. "Sage a encore enregistré de bons résultats au cours de l'exercice 2025 " s'est félicité le directeur général, Steve Hare. "La forte croissance généralisée du chiffre d'affaires et l'augmentation significative des marges reflètent notre focalisation sur l'exécution stratégique, la résilience de notre modèle économique et nos investissements continus dans nos produits, notre plateforme et nos collaborateurs".

Nouveau rebondissement judiciaire pour Vivendi (-13,61% à 2,50 euros) qui a accusé ce mercredi la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après des révélations du Monde : les conditions de la scission du groupe intervenue fin 2024 et contestée par certains actionnaires minoritaires seraient probablement validées par la Cour de cassation qui doit se prononcer le 28 novembre. Le journal, dans un article publié en ligne, s'appuie sur l'avis de l'avocat général qu'il a pu consulter.

Chutant de 8,93%, à 24,26 euros, Interparfums a enregistré un des plus forts replis du SBF 120, après une nouvelle révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025. Le créateur de parfums pour les marques Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld anticipe dorénavant un chiffre d'affaires de l'ordre de 890 millions d'euros, alors qu'il était précédemment attendu autour de 900 millions d'euros. Les analystes tablaient jusqu'à présent sur un chiffre d'affaires de 901 millions d'euros sur cet exercice.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,1% en octobre 2025, contre 2,2% en septembre, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,0%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,5% en octobre 2025, contre 2,6% en septembre. Un an auparavant, il était de 2,3%. Le taux d’inflation annuel est resté stable à 2,4% dans sa version core.

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en octobre à 3,6% contre 3,5% attendu après 3,8% en septembre. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,4% comme annoncé après 0% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,4% en août en rythme annuel, comme attendu, après 3,5% en septembre.

Le déficit de la balance commerciale américaine s'est réduit plus qu'attendu au mois d'août. Il s'est installé à 59,60 milliards de dollars, contre une prévision à 61,30 milliards de dollars et un précédent à 78,20 milliards de dollars en juillet.

Vers 17h30 l' euro perd 0,27% à 1,1551 dollar.