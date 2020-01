Cinq valeurs moyennes pour bien commencer l'année en Bourse, selon Portzamparc

Après une année 2019 compliquée pour les valeurs moyennes, peuvent-elles faire meilleure figure en 2020 ? (Crédits photo : Adobe Stock)

Après une année 2019 qui a vu les midcaps sous-performer les grandes valeurs, 2020 sera-t-elle l'année du retour en grâce pour les valeurs moyennes ? L'avenir le dira, mais dans cet univers foisonnant, le bureau d'analyse Portzamparc, spécialiste du compartiment a établi sa première shortlist de l'année.

Cette sélection de cinq valeurs est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Pour cette première short list de l'année, Portzamparc repart presque d'une feuille blanche après un bilan en demi-teinte en 2018. La sélection a progressé de 7,6% sur un an glissant quand le CAC Mid & Small a gagné 15,8%. Le bureau d'études sort donc Compagnie des Alpes, Rubis, Séché Environnement et SES-Imagotag, principalement pour l'absence de newsflow à venir sur ses valeurs. Il fait entrer Focus, Fountaine Pajot, Maurel & Prom et Solutions 30 et conserve Infotel. Revue de détail

Focus : acheter avec un objectif de cours de 30,90 euros

Selon Portzamparc, le chiffre d'affaires du premier semestre (+80%, à 79,8 millions d'euros) montre le potentiel du groupe. Même si « quelques impacts vont freiner la rentabilité », le résultat d'exploitation est attendu en forte hausse (+56% à 11 millions selon Portzamparc). Le bureau d'analyses apprécie le fait que «le groupe a su reconstituer de solides perspectives avec un catalogue fourni à un horizon 2021-2022 »

Prochain événement : résultats du premier semestre et CA du 3e trimestre le 21 janvier

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 145 euros

Le titre est clair : « des multiples au tapis ! ». Le fabricant de bateaux apparait décoté par rapport à ses pairs, notamment Bénéteau alors qu'il affiche dans le même temps « un bon profil de croissance et des marges best in class avec une marche opérationnelle 2019-2020 à 10,8% à comparer à 6,9% pour Bénéteau et 2,1% pour HanseYachts.

Prochain événement : réunion annuelle le 14 janvier

Infotel : acheter avec un objectif de cours de 42,30 euros

Même si le titre a peu performé le mois précédent (+0,8%), le bureau d'analyse apprécie la régularité du spécialiste des services informatiques et des logiciels qui a délivré 10% de croissance organique en moyenne sur les cinq dernières années et 6% sur les neuf premiers mois de 2019. Si les logiciels ont été le point faible du premier semestre, le bureau d'analyses estime qu'ils pourraient être la bonne surprise du second.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 22 janvier

Maurel & Prom : Acheter avec un objectif de cours de 4,66 euros

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de la junior pétrolière a été porté par la hausse des prix du Brent « alors que les volumes de production sont ressortis légèrement inférieurs (aux) attentes [de Portzamparc] en raison d'une activité de maintenance plus soutenue ». Mais la valorisation du titre reste attrayante et permet notamment « d'investir dans des actifs de qualité fortement générateurs de free cash flow qui sont actuellement faiblement valorisés au regard de notre estimation de 3,82 euros par action modélisée avec une prévision d'un baril de Brent à 59,20 dollars »

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre courant février

Solutions 30 : acheter avec un objectif de cours de 15,30 euros

Le groupe de services informatiques affiche toujours « des perspectives intactes » grâce à une croissance et une rentabilité au rendez-vous. Ce qui devrait encore être le cas en 2020 grâce à de « nombreux relais de croissances et un management confortable avec le consensus 2020 ». Portzamparc précise que le titre « cote à peu près 20% sous ses plus-hauts » avant le conseil de vente publié par le fonds Muddy Waters « malgré la confirmation des fondamentaux et les efforts entrepris pour apporter plus de clarté sur les derniers points de questionnement (qualité du reporting, gouvernance etc.)

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 28 janvier

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)