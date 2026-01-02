Cinq points sur la Bourse en 2026 : nouvelle année, même FOMO

figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)

La nouvelle année commence avec les données sur l'emploi aux États-Unis, un rééquilibrage des indices des matières premières et une réunion de l'OPEP+. Les marchés se préparent à de nouvelles introductions en bourse et l'enthousiasme qui a alimenté les sommets atteints par les marchés en 2025 semble intact.

Toutefois, de nombreux risques se profilent à l'horizon, avec une décision de la Cour suprême des États-Unis sur les tarifs douaniers et l'annonce imminente d'un nouveau président de la Réserve fédérale.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Polina Devitt, Naomi Rovnick, Charlie Conchie et Alex Lawler à Londres, et Lewis Krauskopf à New York.

1/ Vents favorables et risques

En 2025, presque tous les paris sur les marchés mondiaux ont été gagnants.

Et les perspectives des investisseurs pour l'année 2026 sont globalement optimistes, malgré les mises en garde concernant les bulles d'IA et les nouvelles turbulences possibles, la Cour suprême des États-Unis étant sur le point de statuer sur la légalité des droits de douane d'urgence imposés par le président Donald Trump et l'annonce de la nomination d'un nouveau président de la Fed étant attendue sous peu.

Certains affirment que les gestionnaires de fonds sont peut-être tombés dans le piège de la main heureuse , où les séries de gains rendent les joueurs plus optimistes au lieu de craindre que leur chance ne s'épuise.

D'autres ont décidé qu'il était plus rationnel de soutenir les petits investisseurs américains ayant la main heureuse, qui ont parié sur les baisses de Wall Street et sont devenus une force plus dominante en continuant à doubler la mise.

La peur des investisseurs de manquer pourrait prolonger les tendances positives du mois de décembre, bien que les marchés guidés par le sentiment soient vulnérables aux petits chocs. Le potentiel de turbulence augmente.

2/ La lecture de la masse salariale

La nouvelle année apporte la prochaine série de données clés sur l'emploi aux États-Unis, le 9 janvier.

Les inquiétudes concernant le ralentissement du marché du travail ont incité la Fed à réduire ses taux de 175 points de base au total en 2024 et 2025. Les investisseurs s'attendent à un nouvel assouplissement en 2026, même si cela dépendra en partie de la santé du marché du travail, l'inflation restant supérieure à son objectif.

Un sondage Reuters prévoit que 55 000 emplois ont été créés en décembre. Ce chiffre fait suite à la création de 64 000 nouveaux emplois en novembre et à la chute la plus importante depuis près de cinq ans en octobre, à la suite des réductions de dépenses liées au gouvernement.

Les dernières minutes ont montré que les décideurs de la Fed ont accepté de réduire les taux en décembre seulement après un débat très nuancé sur les risques économiques .

3/ Appel au crude

Les principaux producteurs de pétrole regroupés au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, appelés OPEP+, devraient laisser inchangés les niveaux de production de pétrole pour le premier trimestre 2026 lors d'une réunion qui se tiendra dimanche, selon des sources.

Une telle décision modérerait les efforts déployés pour regagner des parts de marché face aux craintes d'une surabondance imminente de l'offre et après que les prix du pétrole ont chuté de plus de 15 % au cours de l'année 2025.

Mais la réunion a également lieu dans un contexte de tensions croissantes entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au sujet du Yémen - tout désaccord entre les deux puissances de l'OPEP+ pourrait entraver le consensus sur la production de pétrole.

Les huit pays - Arabie saoudite, Russie, Émirats arabes unis, Kazakhstan, Koweït, Irak, Algérie et Oman - ont relevé leurs objectifs de production de pétrole d'environ 2,9 millions de barils par jour entre avril et décembre, ce qui correspond à près de 3 % de la demande mondiale de pétrole.

4/ Plus de temps pour briller

Les métaux précieux se réjouissent des records successifs atteints par l'or et l'argent, compte tenu des vents contraires géopolitiques et économiques persistants. Bien que la taille et l'ampleur des achats puissent présenter les signes d'une correction, l'histoire n'est pas encore terminée.

L'or, malgré son plus grand bond en 46 ans, conserve son cachet de valeur refuge, car les banques centrales continuent d'acheter et les investisseurs se protègent contre les inquiétudes persistantes, de la guerre en Ukraine à la bulle boursière.

L'argent et le platine viennent de connaître leurs meilleures années, tandis que le palladium a enregistré sa plus forte progression depuis 15 ans.

L'année commence avec une enquête américaine sur les droits de douane sur les minéraux essentiels, avec une décision attendue en janvier, selon les acteurs du marché. Il faut s'attendre à une plus grande volatilité avec le rééquilibrage des indices de matières premières à partir du 8 janvier.

5/ Ramification des introductions en Bourse

Les négociateurs se positionnent pour une année plus forte en matière d'offres publiques initiales après les signes d'un rebond à la fin de l'année 2025.

La valeur globale des transactions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est tombée à 27 milliards de dollars l'année dernière, contre 32,6 milliards de dollars en 2024, mais un certain nombre de transactions plus importantes et la perspective d'autres à venir ont alimenté les espoirs d'une reprise des introductions en bourse en Europe.

Une nouvelle bête fait son apparition: Kraken , la branche technologique d'Octopus Energy, a fait un pas vers l'introduction en bourse ces derniers jours. Sa société mère a annoncé qu'elle avait conclu un accord pour vendre une participation dans la division à un groupe d'investisseurs, dirigé par la société américaine D1 Capital Partners, dans le cadre d'un plan de scission.

L'opération valorise Kraken à 8,65 milliards de dollars et l'entreprise pourrait envisager une introduction en bourse à moyen terme, avec Londres et New York en lice.

Entre-temps, la Chine a déjà démarré en fanfare: Le fabricant de puces d'IA Biren a grimpé de plus de 100 % lors de ses débuts à Hong Kong, alors que la vague d'introductions en bourse prend de l'ampleur.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))