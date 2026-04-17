Cinq minutes : Guerre, guerre et détérioration de la situation ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés financiers sont d'humeur optimiste, le président américain Donald Trump se montrant confiant quant à la fin prochaine de la guerre en Iran, avec des pourparlers probablement à nouveau prévus ce week-end.

L'optimisme pourrait être mis à l'épreuve par une série de données susceptibles de montrer un ralentissement de l'activité commerciale et des pressions croissantes sur les prix, ainsi que par un interrogatoire potentiellement éprouvant du nouveau président potentiel de la Réserve fédérale au Congrès.

Lewis Krauskopf à New York, Gregor Stuart Hunter à Singapour et Amanda Cooper, Alun John et Marc Jones à Londres vous présentent tout ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers au cours de la semaine à venir.

CHAISE ROUGE, SIÈGE CHAUD? Les investisseurs en sauront plus sur le choix de M. Trump pour diriger la Réserve fédérale lorsque l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, se présentera devant le Congrès pour son audition de confirmation le 21 avril.

M. Warsh intervient dans un contexte délicat pour réaliser le souhait de M. Trump d'abaisser les taux d'intérêt, la guerre contre l'Iran et la flambée des prix de l'énergie suscitant des inquiétudes quant à une hausse de l'inflation. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux sont passés de deux réductions d'un quart de point d'ici décembre à pratiquement aucune depuis le début de la guerre fin février.

M. Trump a ouvertement exprimé sa frustration à l'égard de l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, , pour ne pas avoir abaissé davantage les taux d'intérêt. Cette semaine, il a intensifié sa campagne de pression, menaçant de renvoyer Powell de son siège au conseil d'administration de la Fed s'il ne quitte pas son poste à la fin de son mandat de président le 15 mai.

Ailleurs, Tesla TSLA.O est en tête d'affiche d'un paquet de résultats d'entreprises américaines , tandis que les données sur les ventes au détail de mars pourraient indiquer si la hausse des prix nuit aux dépenses de consommation.

TONNEAU À MOITIÉ PLEIN OU À MOITIÉ VIDE? L'Iran reste le principal risque du marché alors que les États-Unis et le Pakistan évoquent les perspectives d'un accord pour mettre fin au conflit et ouvrir le détroit crucial d'Ormuz.

Les actions, en particulier aux États-Unis, parient sur une issue heureuse. Le S&P 500 .SPX a rebondi à des niveaux record , et, malgré les inquiétudes concernant la forte dépendance du Japon à l'égard des importations d'énergie, le Nikkei .N225 a également atteint un niveau record.

Les opérateurs parient sur le fait que la paix permettra de reproduire le scénario d'avant-guerre, où les bénéfices élevés soutenaient les actions . Les marchés pétroliers sont moins convaincus. Le prix de référence du Brent est peut-être inférieur à 100 dollars le baril, mais pas de beaucoup, et il est toujours supérieur de 33 % aux niveaux de la fin février. Plus frappant encore, les prix du brut physique pour livraison à l'adresse atteignent des records.

Si les négociations n'aboutissent pas à l'ouverture du détroit, les prix de l'énergie resteront élevés, ce qui obligera les banques centrales à maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé et menacera les bénéfices des entreprises.

UN PRINTEMPS MOROSE

La semaine prochaine, nous aurons un premier ENQUÊTE de la manière dont les entreprises du monde entier ont fait face à la guerre contre l'Iran, qui a passé le cap du premier mois en avril. Les enquêtes menées en mars ont révélé une forte hausse des coûts des intrants et un ralentissement de l'activité commerciale globale, les entreprises étant partout aux prises avec la volatilité des marchés de l'énergie, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et un cycle d'information étourdissant.

Même si les prix du pétrole ont baissé, la menace d'un choc inflationniste mondial a diminué, mais n'a pas disparu .

Les résultats du premier trimestre, en particulier en Europe qui dépend de l'énergie importée , montrent que les compagnies aériennes, les détaillants et les fabricants sont confrontés à une profonde incertitude qui pourrait peser sur les bénéfices.

Les États-Unis, exportateurs nets d'énergie, sont relativement à l'abri des effets de la hausse des prix des carburants, mais pas pour autant. Les investisseurs examineront de près les composantes "prix" et "emploi" des prochains indices des directeurs d'achat (PMI) pour déceler les signes de tension.

Les chiffres de l'inflation au Japon, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande et au Canada ne devraient pas non plus donner une image flatteuse.

L'ASIE RESSENT LES EFFETS DU PÉTROLE Les banques centrales des pays émergents d'Asie ne seront pas épargnées. La Chine fixe son taux préférentiel le 20 avril, mais les analystes estiment que la banque centrale maintiendra son taux de référence inchangé jusqu'à la fin de l'année, à mesure que l'économie retrouve son élan. Même si l'on s'attend à ce que la croissance se ralentisse en raison des effets de la crise du Moyen-Orient sur les bénéfices des entreprises et la demande à l'étranger, la plus grande économie d'Asie est encore mieux lotie que beaucoup d'autres. La Banque d'Indonésie, qui se réunit le 22 avril, doit défendre une roupie qui est récemment tombée à des niveaux records . Le gouverneur de la banque centrale a récemment déclaré qu'il fallait recalibrer la politique pour soutenir la stabilité du marché financier . Par ailleurs, la banque centrale des Philippines, qui se réunit le 23 avril, a mis en garde contre les "retombées" après que l'inflation se soit accélérée en mars et ait dépassé la fourchette cible des décideurs politiques.

LE GRAND 4-0 La banque centrale de Turquie tient mercredi l'une de ses réunions politiques les plus importantes , qui constitue un test décisif de son engagement en faveur d'une politique monétaire orthodoxe. Compte tenu de son énorme dépendance à l'égard des importations d'énergie, le pays a été l'un des plus durement touchés par les répercussions économiques de la guerre contre l'Iran. Il a brûlé près de 50 milliards de dollars de ses réserves pour maintenir la lire stable le mois dernier et a été l'un des rares pays à voir sa cote de crédit abaissée.

La perspective d'un cessez-le-feu durable fera certainement partie des discussions. Mais avec une inflation qui, selon les économistes, devrait atteindre près de 30 % d'ici la fin de l'année, JPMorgan et Bank of America s'attendent à ce que les taux soient relevés de 300 points de base pour revenir à un taux de 40 %.