Cinq minutes : En selle !

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte)

Une grande partie de l'Asie sera en congé pour célébrer le Nouvel An lunaire alors que débutera l'année du cheval de feu, une combinaison rare censée associer des éléments d'énergie et de volatilité.

Les marchés espèrent des signes d'énergie dans les résultats de Walmart, l'entreprise phare de la consommation, tandis que les bénéfices des mineurs européens sont confrontés à des signes de volatilité sur les marchés des matières premières. Les indicateurs économiques avancés et les données britanniques arrivent au compte-gouttes tout au long de la semaine et l'Indonésie doit faire face à une décision critique de la banque centrale. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers par Gregor Stuart Hunter à Singapour, Lewis Krauskopf à New York, et Amanda Cooper, Samuel Indyk et Karin Strohecker à Londres.

1/BIENVENUE AU CLUB Après avoir atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars , Walmart WMT.O publiera ses résultats trimestriels qui donneront un aperçu des dépenses de consommation dans le sillage des signaux mitigés des données économiques américaines. Le rapport de Walmart jeudi intervient après que des données récentes ont montré que les ventes au détail américaines de décembre étaient étonnamment stables, plaçant potentiellement les dépenses de consommation sur une trajectoire de croissance plus lente à l'horizon 2026, bien qu'un rapport sur l'emploi étonnamment fort pour janvier ait apaisé certaines inquiétudes quant à l'affaiblissement de l'économie.

Walmart précède une foule de rapports d'autres détaillants dans les semaines à venir, y compris Home Depot

HD.N , Lowe's LOW.N et Target TGT.N . Les rapports économiques de la semaine à venir comprennent la lecture anticipée du PIB du quatrième trimestre, une enquête mensuelle sur le sentiment des consommateurs et l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, une mesure clé de l'inflation.

2/ MÉTAUX FORTS

Les quatre plus grandes sociétés minières européennes - Rio Tinto RIO.L , Glencore GLEN.L , Anglo American AAL.L et Antofagasta ANTO.L - publieront leurs résultats la semaine prochaine, à un moment où certains des métaux qu'elles exploitent ont atteint de nouveaux sommets. Le cuivre CMCU3 , l'or XAU= , l'argent XAG= et d'autres métaux précieux ont tous récemment atteint des records, mais le rallye incessant observé en janvier a été plus sporadique ce mois-ci.

La demande de métaux est bien connue. Les centres de données ont besoin de cuivre, tout comme l'infrastructure de réseau nécessaire pour alimenter le développement de l'IA. L'incertitude politique aux États-Unis et les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale ont propulsé l'or - et dans une certaine mesure l'argent - à la hausse. Depuis le début de l'année, la valeur boursière des quatre entreprises a augmenté de plus de 65 milliards de dollars, malgré l'abandon de la fusion entre Glencore et Rio Tinto . Les bénéfices du groupe pourraient déterminer si cette tendance se poursuit.

3/FLASH - AAH! Une grande partie des incertitudes qui pesaient sur les entreprises du monde entier, de l'Europe aux moteurs de l'"Asie industrielle", à cette époque de l'année dernière - à savoir les droits de douane américains - n'ont pas vraiment disparu, mais elles sont beaucoup plus maîtrisées .

C'est ce qui ressort des enquêtes mondiales sur l'activité des entreprises, qui ont révélé en janvier une reprise dans la plupart des grandes économies.

Les services prennent de l'élan alors que les pressions sur les prix continuent de s'atténuer, tandis que l'industrie manufacturière est davantage freinée. Les enquêtes ne se contentent pas d'indiquer aux investisseurs ce qui s'est passé. Les sous-indices relatifs aux nouvelles commandes, à l'emploi et aux prix donnent une idée de la manière dont les entreprises se préparent pour les mois à venir.

Le déploiement de l'intelligence artificielle suscitant actuellement de nombreuses interrogations sur la sécurité de l'emploi à long terme et sur les résultats des entreprises, les investisseurs pourraient examiner les enquêtes rapides auprès des directeurs d'achat de février avec plus d'attention que d'habitude.

4/EMPLOIS, PRIX ET RUE DE LA NOYADE

Les données sur le marché du travail et les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni alimenteront les marchés, même si les investisseurs digèrent encore les retombées de l'instabilité récente au cœur du gouvernement du Premier ministre Keir Starmer. Les chiffres du marché du travail attendus mardi montreront si le ralentissement progressif de la croissance des salaires - étroitement surveillé par la Banque d'Angleterre - s'est poursuivi. L'attention se porte sur les données relatives à l'inflation de janvier, mercredi. Le taux d'inflation a atteint 3,4 % en décembre, en baisse par rapport au pic de plus de 11 % atteint en 2022, mais reste le plus élevé du groupe des sept économies. Si la baisse des prix de l'énergie qui entrera en vigueur en avril devrait contribuer à rapprocher l'inflation de l'objectif de 2 % de la BoE, ce ralentissement est dû en grande partie à des facteurs ponctuels.

L'agitation politique créant une toile de fond fébrile pour la livre sterling et les gilts, les marchés seront sensibles aux changements de données, alors que Fitch doit revoir sa notation du Royaume-Uni vendredi.

5/AVERTISSEMENTS DE LA BANQUE D'INDONÉSIE La réunion de politique générale de la Banque d'Indonésie jeudi sera suivie de près par les investisseurs après que MSCI ait menacé de rétrograder le pays au rang de marché frontière le mois dernier, ce qui a déclenché un effondrement de 80 milliards de dollars - la pire déroute du pays depuis la crise financière asiatique de 1998. Peu après, Moody's a réduit la perspective de la notation de crédit du pays, tandis que son concurrent FTSE a déclaré qu'il reporterait une révision prévue de l'indice. La banque centrale pourrait reprendre son cycle d'assouplissement après avoir réduit les taux d'intérêt d'un total de 150 points de base entre septembre 2024 et septembre 2025. Ailleurs, mercredi, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande annoncera sa première décision de politique monétaire depuis que la gouverneure Anna Breman a rejoint la Riksbank de Suède en décembre. Breman devrait maintenir les taux, mais la croissance a rebondi suffisamment rapidement pour que sa prochaine décision soit un relèvement, peut-être dès septembre.