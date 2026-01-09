Cinq minutes : Accrochez-vous à vos chapeaux, le rythme s'accélère !

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Après une brève accalmie due aux fêtes de fin d'année, les marchés et l'actualité ont repris leur pleine activité, et le rythme devrait encore s'accélérer.

Des mises à jour sont prévues sur presque tous les grands thèmes de l'année, de l'IA à l'économie américaine, en passant par la transformation fiscale de l'Allemagne, tout en spéculant sur la prochaine surprise de la politique mondiale.

Karin Strohecker et Sophie Kiderlin à Londres, Rocky Swift à Tokyo, Lewis Krauskopf et Saeed Azhar à New York vous présentent tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers.

1/QUI VA SUIVRE?

L'intervention musclée du président américain Donald Trump au Venezuela a ouvert la voie à une année où le risque géopolitique dominera les marchés et façonnera les économies du monde entier. L'impact de la réécriture des règles par Washington en Amérique latine a jusqu'à présent surtout agité les marchés de l'énergie. Mais il a suscité des inquiétudes quant aux intentions des États-Unis à l'égard d'autres régions du monde, le Groenland figurant en tête de liste. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontrera les dirigeants du Danemark dans les jours à venir, tandis que les dirigeants européens et les alliés de l'Otan s'efforcent de riposter. Les événements à risque aux États-Unis ajoutent à l'humeur fébrile des marchés: La Cour suprême doit rendre son verdict sur la légalité des tarifs douaniers de Trump, tandis qu'une nomination au poste de président de la Réserve fédérale américaine est attendue de manière imminente.

2/ POINTS DE PRIX

En parlant de la Fed, un aperçu crucial des tendances de l'inflation américaine aidera les investisseurs à évaluer les perspectives de nouvelles réductions des taux d'intérêt à court terme, alors que le flux de données américaines revient à la normale après une fermeture du gouvernement de 43 jours qui a retardé ou annulé un certain nombre de rapports clés. L'indice américain des prix à la consommation pour le mois de décembre est attendu le mardi 13 janvier. Le rapport précédent a montré que les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est terminée en novembre, mais que les ménages ont toujours été confrontés à des problèmes d'accessibilité. L'inflation est restée au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed, ce qui constitue un obstacle potentiel à un nouvel assouplissement monétaire de la part de la banque centrale, tandis que certains investisseurs se méfient d'une résurgence de l'inflation . Le rapport sur l'IPC est l'une des dernières publications clés avant la réunion de la Fed des 27 et 28 janvier. Après avoir réduit les taux à chacune de ses trois dernières réunions de 2025, la Fed devrait maintenir ses taux stables, mais les marchés prévoient au moins deux réductions supplémentaires d'un quart de point d'ici à la fin de 2026.

3/ UN INDICATEUR DE PERFORMANCE

Les résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

2330.TW le 15 janvier seront suivis de près pour savoir si le boom des investissements dans l'intelligence artificielle a encore de la marge. Le premier producteur mondial de puces avancées a fait grimper les actions mondiales en octobre lorsqu'il a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles et affiché un bénéfice nettement supérieur à celui du troisième trimestre. Il a déjà annoncé des recettes supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, et le fournisseur de poids lourds de la technologie comme Apple et Nvidia devrait annoncer que les ventes annuelles ont augmenté de 31 % pour atteindre 120,4 milliards de dollars, selon le LSEG SmartEstimate. Cette annonce ferait suite à celle de Samsung Electronics

005930.KS , qui prévoit une multiplication par trois de son bénéfice d'exploitation trimestriel, dans un contexte d'offre restreinte de puces mémoire conventionnelles. Reuters a rapporté le mois dernier que Nvidia avait contacté TSMC pour augmenter sa production afin de l'aider à répondre à la forte demande chinoise pour ses puces d'intelligence artificielle H200.

4/ LES BANQUES DONNENT LE COUP D'ENVOI DU QUATRIEME TRIMESTRE

Il y a également des résultats importants dans le Pacifique, les résultats des principales banques américaines donnant le coup d'envoi de la saison des rapports du quatrième trimestre qui devrait clôturer une année solide de croissance des bénéfices des entreprises. La plus grande banque américaine, JPMorgan Chase JPM.N , publiera ses résultats le mardi 13 janvier, suivi par Citigroup

C.N , Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N le mercredi, et Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N le jeudi. Une augmentation des revenus de la banque d'investissement à mesure que les transactions s'accélèrent devrait soutenir les résultats du quatrième trimestre des banques, tandis que les investisseurs se concentreront sur leurs commentaires relatifs aux dépenses de consommation, qui constituent une indication cruciale de la santé de l'économie dans son ensemble.

Selon LSEG IBES, les bénéfices globaux du S&P 500 devraient avoir augmenté d'environ 9 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, et les investisseurs s'attendent à une nouvelle année de forte croissance des bénéfices aux États-Unis en 2026.

5/ MONTREZ-MOI L'ARGENT L'Allemagne a stupéfié les marchés en mars dernier en lançant un plan de relance massif , comprenant un énorme fonds d'investissement dans les infrastructures et des réformes fiscales historiques.

Le chancelier Friedrich Merz, nouvellement élu, a encore renforcé les espoirs en se positionnant comme un dirigeant pro-entreprise et axé sur la croissance, qui mettrait rapidement en œuvre des changements pour la plus grande économie d'Europe.

La promesse de dépenses importantes a attiré d'énormes flux de capitaux sur les marchés européens l'année dernière et le DAX allemand .GDAXI continue de battre des records les uns après les autres. Près d'un an plus tard, beaucoup se demandent ce qui s'est passé dans l'économie réelle . Les données du PIB allemand pour l'ensemble de l'année, publiées le 15 janvier, pourraient apporter quelques éclaircissements.

Après s'être contracté pendant deux années consécutives, le PIB annuel devrait augmenter de 0,3 % en 2025, selon l'OCDE.