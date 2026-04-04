Cinq ministres des finances de l'UE demandent une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ministres d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal et d'Autriche envoient une lettre

* Les entreprises doivent contribuer à "alléger le fardeau qui pèse sur le grand public"

* L'UE déclare qu'elle envisage des mesures de crise

(Mise à jour avec détails, citations et contexte à partir du paragraphe 4) par Andreas Rinke

Cinq ministres des finances de l'Union européenne appellent à une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie en réaction à la hausse des prix du carburant due à la guerre contre l'Iran, selon une lettre des ministres à la Commission européenne vue par Reuters samedi.

Les ministres des finances de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de l'Autriche ont lancé cet appel commun dans une lettre datée de vendredi, affirmant qu'une telle mesure serait un signal montrant que "nous sommes unis et capables d'agir".

"Elle enverrait également un message clair selon lequel ceux qui profitent des conséquences de la guerre doivent faire leur part pour alléger le fardeau qui pèse sur le grand public", écrivent-ils.

Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche depuis le début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février, créant un choc similaire à la crise énergétique que l'Europe a traversée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, même si les pays de l'UE tirent aujourd'hui davantage d'énergie des sources renouvelables.

LA LETTRE SOULIGNE LES "DISTORSIONS DU MARCHÉ

Dans la lettre adressée à Wopke Hoekstra, commissaire européen chargé du climat, les ministres évoquent une taxe d'urgence similaire en 2022 pour faire face aux prix élevés de l'énergie.

"Étant donné les distorsions actuelles du marché et les contraintes fiscales, la Commission européenne devrait rapidement développer un instrument de contribution similaire à l'échelle de l'UE, fondé sur une base juridique solide", ont-ils écrit.

La lettre ne donne aucun détail sur le niveau de la taxe sur les bénéfices exceptionnels proposée par les ministres, ni sur les entreprises auxquelles elle devrait s'appliquer.

Le responsable de l'énergie de l'Union européenne a déclaré mardi qu'il envisageait de relancer les mesures de crise énergétique utilisées en 2022 , y compris les propositions visant à réduire les tarifs du réseau et les taxes sur l'électricité.

L'UE a mis en place une série de mesures d'urgence en 2022, après que la Russie a interrompu ses livraisons de gaz. Ces mesures comprenaient un plafonnement des prix du gaz à l'échelle de l'UE, une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie et des objectifs visant à réduire la demande de gaz.

La forte dépendance de l'Europe à l'égard des importations de combustibles l'expose à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les prix mondiaux de l'énergie. Les prix du gaz en Europe ont augmenté de plus de 70 % depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février.

Dan Jorgensen, commissaire européen chargé de l'énergie, a déclaré que Bruxelles était particulièrement préoccupée à court terme par l'approvisionnement de l'Europe en produits pétroliers raffinés tels que le kérosène et le diesel.