Cinq ministres des finances de l'UE demandent une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie

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Cinq ministres des finances de l'Union européenne demandent une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques en réaction à la hausse des prix du carburant due à la guerre en Iran, selon une lettre des ministres à la Commission de l'UE vue par Reuters samedi.