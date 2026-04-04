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Cinq ministres des finances de l'UE demandent une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie
information fournie par Reuters 04/04/2026 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cinq ministres des finances de l'Union européenne demandent une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques en réaction à la hausse des prix du carburant due à la guerre en Iran, selon une lettre des ministres à la Commission de l'UE vue par Reuters samedi.

Guerre en Iran

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