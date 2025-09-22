Cinq faits sur les co-PDG d'Oracle, Clay Magouyrk et Mike Sicilia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N a nommé Clay Magouyrk et Mike Sicilia co-PDG lundi, en remplacement de Safra Catz, qui a été à la tête du fournisseur de services cloud pendant 11 ans.

Safra Catz restera dans l'entreprise en tant que vice-présidente du conseil d'administration.

Voici cinq choses à savoir sur les nouveaux dirigeants d'Oracle, Magouyrk et Sicilia:

Clay Magouyrk

* M. Magouyrk, 39 ans, est titulaire d'une licence en génie électrique de l'université de Memphis. Au début de sa carrière, il a occupé des postes d'ingénieur chez Hilton Hotels, puis chez Amazon.

* Il a rejoint Oracle en 2014, après six années passées chez Amazon et sa division cloud, Amazon Web Services, où il a occupé des postes de direction dans le domaine du cloud.

* Magouyrk est un membre fondateur de l'équipe d'ingénierie cloud d'Oracle et a joué un rôle déterminant dans la conception et la mise en œuvre de l'infrastructure cloud d'Oracle.

* Il est également reconnu pour avoir développé de manière significative les opérations des centres de données d'Oracle au niveau mondial.

* Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Magouyrk se verra attribuer des options d'achat d'actions pour un montant de 250 millions de dollars.

Mike Sicilia

* M. Sicilia, 54 ans, est titulaire d'une licence en informatique de l'université Saint-Joseph de Pennsylvanie. Il reste activement engagé auprès de son alma mater, en siégeant au conseil d'administration de Friends of Father Judge High School et en soutenant des initiatives de collecte de fonds.

* M. Sicilia a rejoint Oracle lors de l'acquisition en 2008 du fournisseur de logiciels de gestion de projets Primavera Systems, où il a occupé en dernier lieu le poste de directeur de la technologie. Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur logiciel en 1993.

* Il était dernièrement président d'Oracle Industries, supervisant des activités telles que la vente au détail, les services financiers, la santé, les communications, l'ingénierie et la construction.

* M. Sicilia est également très impliqué dans les efforts philanthropiques, dirigeant les partenariats d'Oracle avec les gouvernements et les organisations du monde entier dans des domaines tels que la réponse au COVID-19 et l'innovation en matière de soins de santé.

* Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Sicilia se verra attribuer des options d'achat d'actions pour un montant de 100 millions de dollars.