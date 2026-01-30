Cinq choses à savoir sur Kevin Warsh, le choix de Trump pour la présidence de la Fed, digne d'un "casting central"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il nommerait l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour reprendre la présidence de la Fed en mai, alors que le président poursuit sa campagne en faveur d'une baisse des taux d'intérêt américains.

Voici cinq éléments clés à connaître sur Kevin Warsh:

LE PLUS JEUNE GOUVERNEUR DE L'HISTOIRE DE LA FED, À L'ÉPREUVE DES CRISES

Kevin Warsh, 55 ans, a rejoint le Conseil des gouverneurs de la Fed en 2006, à l'âge de 35 ans, en tant que plus jeune membre, après avoir fait partie du Conseil économique national de l'ancien président George W. Bush. Il est resté à la Fed jusqu'en 2011, jouant un rôle clé pendant la crise financière mondiale de 2008-2009 en aidant Ben Bernanke, alors président, à mettre au point des plans de sauvetage des institutions financières en difficulté et des mesures de soutien aux marchés financiers. Grâce à ses relations à Wall Street, il a acquis la réputation d'être le "chuchoteur" des marchés financiers de la Fed.

Kevin Warsh n'a cessé d'avertir que les sauvetages gouvernementaux provoqueraient une hausse de l'inflation, une menace qui ne s'est pas concrétisée. En fait, les économistes ont déclaré plus tard que des dépenses de relance budgétaire plus importantes après la crise auraient pu alimenter une reprise plus forte plus tôt.

Donald Trump, toujours soucieux de l'apparence de ses fonctionnaires, en particulier à la télévision, a qualifié vendredi Kevin Warsh de "casting central" pour le poste de président de la Fed.

MARIÉ À UNE HÉRITIÈRE DE LA MARQUE DE PRODUITS DE BEAUTÉ , IL AIDE LES CHIOTS

L'épouse de Kevin Warsh est l'héritière de la marque de cosmétiques Jane Lauder, dont la valeur nette est estimée à 2,7 milliards de dollars par Forbes. Elle a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise familiale fondée par sa grand-mère, Estee Lauder, dont elle a dirigé la marque Clinique avant de quitter son poste de vice-présidente exécutive en 2024. Jane Lauder et Kevin Warsh investissent du temps et de l'argent dans l'amélioration du bien-être et de la longévité des animaux de compagnie. En octobre, la société d'investissement de Lauder, TAW Ventures - du nom de leur chien goldendoodle, Thaddeus Alistair Warsh - a mené un tour de table de 2,5 millions de livres (3,4 millions de dollars) pour la marque britannique d'aliments frais pour chiens Marleybones, qui propose des repas nommés Boss Beef, Chic Chicken, Lush Lamb et Sassy Salmon.

ENTOURÉ DE MILLIARDAIRES

Diplômé de l'université de Stanford et de la Harvard Law School, Kevin Warsh a commencé sa carrière dans les années 1990 en travaillant dans le domaine des fusions et acquisitions chez Morgan Stanley. Après avoir quitté la Fed en 2011, il a rejoint la conservatrice Hoover Institution de l'université de Stanford et a donné des conférences à la Stanford Graduate School of Business.

À peu près à la même époque, il a commencé à travailler pour le milliardaire Stanley Druckenmiller en tant qu'associé du Duquesne Family Office de l'investisseur, l'aidant à gérer sa fortune estimée à 11 milliards de dollars. Dans les années 1990, Druckenmiller a travaillé aux côtés de Scott Bessent, aujourd'hui secrétaire au Trésor américain, pour réaliser un profit de plus d'un milliard de dollars pour l'investisseur George Soros en pariant contre la livre sterling. Le beau-père de Kevin Warsh, le milliardaire Ron Lauder, est un ancien camarade de classe et un partisan de longue date de Donald Trump qui ferait partie d'un groupe d'investisseurs lié aux États-Unis qui a obtenu un soutien pour développer les gisements de lithium de l'Ukraine. Il a également des intérêts au Groenland. L'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton a déclaré que c'était Lauder qui avait suscité l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland, une volonté de contrôle américain qui a créé des tensions majeures avec l'Europe au cours des dernières semaines.

FAUCON OU COLOMBE? LA RÉPONSE EST LES DEUX - EN QUELQUE SORTE

Kevin Warsh a publiquement convenu avec Donald Trump que la Fed devrait abaisser fortement les taux d'intérêt, arguant que les gains de productivité, notamment grâce à l'intelligence artificielle, contribueront à contenir les prix et que la banque centrale n'a pas à faire le "choix cruel" de sacrifier le marché de l'emploi pour réduire l'inflation.

Toutefois, au cours de son mandat de cinq ans en tant que gouverneur de la Fed, Kevin Warsh a acquis une réputation de faucon de l'inflation et de critique des avoirs obligataires à grande échelle de la Fed, utilisés pour aider à abaisser les taux d'intérêt hypothécaires et autres taux d'intérêt à long terme, en tant qu'outil permanent de la politique monétaire. La Fed, après avoir réduit ses avoirs obligataires pendant deux ans, a recommencé à les augmenter, et il n'est pas certain qu'il fasse pression pour arrêter ce processus.

VEUT QUE LA FED RESTE INDÉPENDANTE, MAIS QU'ELLE SE RÉFORME Kevin Warsh a longtemps critiqué la Fed pour avoir outrepassé son double mandat de stabilité des prix et d'emploi maximum, ce qui a mis en péril sa prétention à l'indépendance. En avril de l'année dernière, il a critiqué la dépendance de la Fed à l'égard des données rétrospectives pour guider les décisions politiques et a déclaré qu'il ne voyait pas l'utilité des prévisions de taux qui sont devenues partie intégrante de la politique de communication de la Fed depuis la crise financière. En mai dernier, alors que les spéculations allaient bon train quant à son statut de favori, Kevin Warsh a déclaré que l'expansion du bilan de la Fed fonctionnait à contre-courant du principal outil de politique monétaire de la Fed, ajoutant: « Si la presse à imprimer pouvait se taire, nous pourrions avoir des taux directeurs plus bas. »